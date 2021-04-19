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Два проекта Самарской области вошли в федеральный реестр лучших практик по благоустройству

19 апреля 2021 12:14
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Два проекта Самарской области вошли в федеральный реестр лучших практик по благоустройству

Минстрой России утвердил перечень объектов по благоустройству, реализованных в 2020 году. В него вошли две общественные территории Самарской области, благоустроенные в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Это сквер Овчарова (пос. Прибрежный) и территория улицы Авроры (в границах улиц Мориса Тореза и Аэродромная) в Самаре. 

С каждым годом новых современных территорий становится все больше не только в крупных городских округах, но и в муниципальных районах области. Только в 2021 году в Самарской области в рамках реализации федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, будет благоустроено 295 дворовых территории и 156 общественных пространств.

Чтобы городская среда отвечала пожеланиям жителей, она должна формироваться при непосредственном их участии. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров уверен, что жители сами должны решать не только какие общественные пространства, прежде всего, должны быть благоустроены, но и какие виды работ должны быть выполнены, участвовать в мониторинге хода работ и их приемке.

После благоустройства сквер Овчарова стал одним из любимых мест отдыха местных жителей. Здесь появились новые пешеходные дорожки и лавочки, современная детская игровая площадка с безопасным покрытием, построена хоккейная калда, спортивная и волейбольно-баскетбольная площадки.

В сквере на улице Аврора на месте стихийного рынка за несколько месяцев появилось новое общественное пространство. Реализация проекта стала возможной благодаря активному участию жителей – преображение сквера поддержали почти 13 тысяч человек. Сегодня эта территория радует жителей и гостей города.

Совсем скоро в Самарской области стартует онлайн-голосование за общественные пространства, которые будут обновлены в 2022 году. Отдать свой голос за тот или иной сквер, парк, улицу и тем самым принять участие в преображении своего родного города можно будет на сайте 63.gorodsreda.ru. Голосование начнется 26 апреля и продлится до 30 мая. В нем примут участие 10 городских округов и муниципальный район Безенчукский.

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