Доступная среда в Похвистнево появилась после обращения в региональный ЦУР

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Обновленный тротуар на ул. Суходольной в городе Похвистнево на первый взгляд выглядит отлично, но для людей с ограниченными возможностями здоровья высокий бордюр становится непреодолимым препятствием. Аналогичные трудности будут испытывать и велосипедисты, и мамы с колясками. Житель Похвистнево, инвалид-колясочник попросил местные власти исправить ситуацию и оборудовать пандус. Его фотография появилась в одном из городских пабликов. ЦУР Самарской области увидел это обращение и передал в муниципалитет. Недостаток ремонта тротуара быстро устранили – подрядная организация организовала съезд для удобства маломобильных граждан.

Контроль за благоустройством общественных территорий – важная часть работы ЦУР Самарской области. Благодаря активности жителям на местах видны все недоделки. Такие сигналы ЦУР направляет в муниципалитеты, а местные власти при ремонте важных городских объектов, будь то целый парк или отдельный тротуар, прислушиваются к мнению общественности.