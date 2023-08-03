Я нашел ошибку
Главные новости:
Жительница Жигулевска похитила технику и 50 тысяч рублей у знакомого, когда он уснул после застолья
Жительница Жигулевска похитила технику и 50 тысяч рублей у знакомого, когда он уснул после застолья
В Правительстве региона работают над утверждением объединенной зоны охраны исторического центра
В Правительстве региона работают над утверждением объединенной зоны охраны исторического центра
Посмотрите на свои квитанции вместе с РКС
Посмотрите на свои квитанции вместе с РКС
Юные спортсмены из Самарской области вошли в десятку лучших футболистов России
Юные спортсмены из Самарской области вошли в десятку лучших футболистов России
Доступная среда в Похвистнево появилась после обращения в региональный ЦУР
Доступная среда в Похвистнево появилась после обращения в региональный ЦУР
В России почти на треть подорожали дыни и арбузы
В России почти на треть подорожали дыни и арбузы
Умерла Ирина Мирошниченко
Умерла Ирина Мирошниченко
Губернатор Дмитрий Азаров прокомментировал ситуацию в областном Минздраве
Губернатор Дмитрий Азаров прокомментировал ситуацию в областном Минздраве
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 92.84
1.06
EUR 101.93
1.23
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Октябрьске мастера народного творчества и ремесел готовятся к традиционной «Батрацкой ярмарке»
Самарцев приглашают на Акцию "Солнечный зоопарк"!
Кинопоказы в Самаре пройдут в Сквере Эльдара Рязанова
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Август 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Доступная среда в Похвистнево появилась после обращения в региональный ЦУР

3 августа 2023 14:30
125
Доступная среда в Похвистнево появилась после обращения в региональный ЦУР

Обновленный тротуар на ул. Суходольной в городе Похвистнево на первый взгляд выглядит отлично, но для людей с ограниченными возможностями здоровья высокий бордюр становится непреодолимым препятствием. Аналогичные трудности будут испытывать и велосипедисты, и мамы с колясками. Житель Похвистнево, инвалид-колясочник попросил местные власти исправить ситуацию и оборудовать пандус. Его фотография появилась в одном из городских пабликов. ЦУР Самарской области увидел это обращение и передал в муниципалитет. Недостаток ремонта тротуара быстро устранили – подрядная организация организовала съезд для удобства маломобильных граждан.

Контроль за благоустройством общественных территорий – важная часть работы ЦУР Самарской области. Благодаря активности жителям на местах видны все недоделки. Такие сигналы ЦУР направляет в муниципалитеты, а местные власти при ремонте важных городских объектов, будь то целый парк или отдельный тротуар, прислушиваются к мнению общественности.

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

  • Услуги по доставке
В центре внимания
В Правительстве региона работают над утверждением объединенной зоны охраны исторического центра
3 августа 2023  15:58
В Правительстве региона работают над утверждением объединенной зоны охраны исторического центра
82
Губернатор Дмитрий Азаров прокомментировал ситуацию в областном Минздраве
3 августа 2023  14:06
Губернатор Дмитрий Азаров прокомментировал ситуацию в областном Минздраве
540
В связи с работами по перекладке теплотрасс на нескольких участках самарских улиц будет временно ограничено движение транспорта
2 августа 2023  18:43
В связи с работами по перекладке теплотрасс на нескольких участках самарских улиц будет временно ограничено движение транспорта
2122
Самарские аграрии собрали первый миллион тонн зерна
2 августа 2023  16:46
Самарские аграрии собрали первый миллион тонн зерна
394
В Самаре планируют изменить порядок размещения самокатов на городских территориях
2 августа 2023  13:41
В Самаре планируют изменить порядок размещения самокатов на городских территориях
381
Весь список