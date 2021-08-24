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Дорожную развязку на трассе М-5 в Тольятти введут в эксплуатацию в октябре текущего года

24 августа 2021 17:19
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24 августа в Тольятти состоялось выездное рабочее совещание по устранению нарушений, выявленных при строительстве эстакады.

24 августа в Тольятти на 974-м километре автодороги М-5 «Урал» состоялось выездное рабочее совещание по устранению нарушений, выявленных при строительстве эстакады. На проблемный объект федерального значения выехали министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин, глава города Николай Ренц, заместитель начальника компании-заказчика - ФКУ «Поволжуправтодор» Павел Щеглов и представители депутатского корпуса. 

Посетив эстакаду, на которой в настоящее время в рамках гарантийных обязательств ведется восстановительный ремонт, участники ознакомились с ходом работ по устранению недочетов и наметили сроки сдачи объекта в эксплуатацию. 

Отметим, в результате осмотра путепровода после фрезерования специалисты выявили дефекты на металлических конструкциях деформационных швов, которые образовались по причине колейности на проезжей части. На данный момент подрядная организация приступила к ликвидации выявленных нарушений. Кроме того, был определен перечень мер для усиления существующих конструкций деформационных швов.

На сегодняшний день дорожники отфрезеровали два слоя асфальтобетонного покрытия, провели визуальный осмотр защитного слоя и контроль его прочностных характеристик на левом путепроводе эстакады. Сейчас полным ходом идут подготовительные работы для укладки нового асфальтобетонного покрытия.

- Отмечу, этот объект федерального значения, а значит ни регион и ни город не потратят не единого рубля на исправление сложившейся ситуации .  Губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров дал поручение взять данный участок автодороги на контроль и оказать максимальное содействие заказчику, чтобы в кратчайшие сроки исправить допущенный во время строительства брак. В свою очередь представители ФКУ «Поволжуправтодор» сегодня взяли на себя обязательство до 15 сентября завершить все восстановительные работы на левом путепроводе, а до конца октября сдать в эксплуатацию правую часть эстакады и все подъездные к ней пути, - отметил по итогам совещания министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин.

 Наряду с этим глава регионального Минтранса подчеркнул, что во избежание полной остановки движения транспорта, в середине сентября поток будет временно перенаправлен с правого на левый путепровод эстакады. Весь объем работ, включая благоустройство прилегающей территории, подрядчик обязуется выполнить до 1 ноября. 

- Причины, по которым этим летом произошла деформация асфальтобетонного покрытия на дорожной эстакаде, выясняются. Для этого мы привлекли специалистов проектной организации и по результатам исследований примем все необходимые меры, чтобы подобная ситуация не повторилась. По предварительной версии, неровности могли образоваться из-за аномально жаркой погоды, установившейся на всей территории Поволжья и возросшего трафика движения в период отпусков. По результатам мониторинга уже в мае-июне движение транспорта увеличилось в несколько раз. По окончании всех восстановительных работ в обязательном порядке будут установлен гарантийный срок обслуживания, он составит от 4-х о 8 лет, - рассказал заместитель начальника компании-заказчика - ФКУ «Поволжуправтодор» Павел Щеглов.    

По словам главы Тольятти Николая Ренца, строительство дорожной развязки жители ждали много лет. Немало усилий и времени было предпринято, чтобы приступить к реализации проекта. К сожалению, ожидания тольяттинцев не оправдались.       

- Вместо радости мы все получили огромную проблему.  На мой взгляд, подрядчик наплевательски отнесся к нуждам и чаяниям горожан. Сделав путепровод, строители не довели до ума работу на прилегающей к эстакаде территории. А там, где ремонт был полностью завершен, сегодня мы наблюдаем сплошной брак. Я искренне надеюсь, что сегодняшняя встреча в корне изменит ситуацию, потому что так строить нельзя, тем более за государственные деньги. К сожалению, мы не являемся заказчиком, а потому не можем предъявить ни юридические, ни финансовые требования, - выразил мнение Николай Альфредович. 

Отметим, начиная с текущей недели контроль за ходом восстановительных работ на дорожной развязке в Тольятти будет осуществляться в ежедневном режиме. Данный вопрос на особый контроль взял депутат Самарской губернской думы Владимир Дуцев. Информация о нарушениях сроков и качества выполняемых работ будет оперативно направляться в министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области.   

 

Фото:    администрация Тольятти

 

Теги: дорожная развязка Тольятти устранение нарушений

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