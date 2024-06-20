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Дорога в поселок Прогресс Хворостянского района станет безопасной для пешеходов

20 июня 2024 13:18
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Дорога в поселок Прогресс Хворостянского района станет безопасной для пешеходов

В Хворостянском районе Самарской области в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» ведутся активные работы по капитальному ремонту дороги регионального значения «Осинки – Хворостянка» — Прогресс».

Дорога является единственным выездом из поселка Прогресс в направлении сети дорог, ведущей к административному центру района, а также в областной центр - Самару. С просьбой о ремонте дороги в 2023 году обратились представители общественности Хворостянского района, в итоге дорога была включен в перечень объектов нацпроекта 2024 года.

«В поселке Прогресс расположена нефтеналивная станция, уже на протяжении 10 лет по ней передвигаются нефтевозы, от чего дорога пришла в неудовлетворительное состояние. Мы надеемся, что после ремонта дороги руководство нефтестанции решит вопрос с транспортировкой нефти по трубопроводной инфраструктуре и их транспорт не будет разбивать новую дорогу», - отмечает депутат собрания представителей Хворостянского района Дмитрий Найденов.

Дорогу планируется отремонтировать полностью – на протяжении 10 км. Проектом капитального ремонта предусмотрены работы по замене дорожной одежды – устройству песчаного подстилающего слоя, щебеночного основания, нижнего и верхнего слоев дорожного покрытия. Кроме того, в целях обеспечения безопасности дорожного движения запланировано устройство тротуаров, установка опор наружного освещения, барьерного и пешеходного ограждений, нанесение разметки. Также дорожники установят новые автобусные павильоны.

В настоящее время подрядной организацией ведется фрезерование дорожного покрытия, укладка выравнивающего слоя дорожной одежды, а также расширение дороги до нормативных значений. Также производится ремонт водопропускных труб. Срок завершения всех работ по государственному контракту – 1 ноября 2024 года.  

Развитие дорог на сельских территориях – одна из задач национального проекта «Безопасные качественные дороги», так как от состояния дорожно-транспортной сети в селах напрямую зависит качество жизни местного населения. В 2024 году благоустройство дорог с обеспечением всех необходимых средств безопасности дорожного движения проводится в черте 8 сельских населенных пунктов Самарской области.

 

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