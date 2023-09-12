Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области полицейские проводят профилактические встречи в школах
В Самарской области полицейские проводят профилактические встречи в школах
В Самарской области произошли новые изменения в расписании электричек.
В Самарской области произошли изменения в расписании электричек
Самарская областная библиотека приглашает на открытие выставки молодых самарских художников
Самарская областная библиотека приглашает на открытие выставки молодых самарских художников
Путин призвал договориться с бизнесом, чтобы оставить его в РФ
Когда в Самаре проще всего заказать такси?
Когда в Самаре проще всего заказать такси?
Шесть с половиной лет лишения свободы получила закладчица героина из Сызрани
Шесть с половиной лет лишения свободы получила закладчица героина из Сызрани
В самарском Росреестре зажглись новые «звезды»
В самарском Росреестре зажглись новые «звезды»
ДОМ.РФ реализует землю под строительство более 50 тыс. кв. м жилья в Самаре
ДОМ.РФ реализует землю под строительство более 50 тыс. кв. м жилья в Самаре
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 96.51
-1.41
EUR 103.53
-1.36
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
9 и 10 сентября в Самаре состоится Всероссийский фестиваль духовых оркестров «На сопках Маньчжурии»
«Т Плюс» проведет игротеку для детей на Дне города Самары
В Самаре во Дворце спорта имени Владимира Высоцкого проходит Всероссийский форум «Вектор самарской науки»
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Дом купца Захарова в Красном Яру отремонтируют за 20,4 млн

12 сентября 2023 11:47
91
Дом купца Захарова в Красном Яру отремонтируют за 20,4 млн

В селе Красный Яр Красноярского района Самарской области отреставрируют объект культурного наследия – бывший дом купца Захарова, сообщает RosTender.info. Он расположен по адресу улица Кооперативная, 100.

Объявлен конкурс на реставрацию здания. Прием заявок открыт до 27 сентября. С победителем заключат государственный контракт на 20,4 млн рублей из областного бюджета. Перед реставрацией специалистам предстоит подготовить проект. Работы завершатся не позднее 25 декабря.

Мероприятия пройдут в рамках государственной программы «Повышение эффективности управления имуществом Самарской области на 2014-2025 годы».

Двухэтажный дом купца Захарова 1901 года постройки признан памятником архитектуры. В начале XX века его первый этаж использовался под лавку, второй – под жилые помещения. В 2015 году его продали за 9 млн рублей.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

В центре внимания
В Самарской области произошли новые изменения в расписании электричек.
12 сентября 2023  13:01
В Самарской области произошли изменения в расписании электричек
8
В Самаре прошел этнофестиваль «Наследие народов»
11 сентября 2023  12:12
В Самаре прошел этнофестиваль «Наследие народов»
370
Самарцы отпраздновали 437-летие областной столицы
11 сентября 2023  11:36
Самарцы отпраздновали 437-летие областной столицы
396
По итогам обработки 98,70% бюллетеней на выборах губернатора побеждает Дмитрий Азаро
11 сентября 2023  10:05
По итогам обработки 98,70% бюллетеней на выборах губернатора Самарской области побеждает Дмитрий Азаров
1895
В Самаре празднуют День города: ФОТО
10 сентября 2023  17:53
В Самаре празднуют День города: ФОТО
774
Весь список