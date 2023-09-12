Дом купца Захарова в Красном Яру отремонтируют за 20,4 млн

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В селе Красный Яр Красноярского района Самарской области отреставрируют объект культурного наследия – бывший дом купца Захарова, сообщает RosTender.info . Он расположен по адресу улица Кооперативная, 100.

Объявлен конкурс на реставрацию здания. Прием заявок открыт до 27 сентября. С победителем заключат государственный контракт на 20,4 млн рублей из областного бюджета. Перед реставрацией специалистам предстоит подготовить проект. Работы завершатся не позднее 25 декабря.

Мероприятия пройдут в рамках государственной программы «Повышение эффективности управления имуществом Самарской области на 2014-2025 годы».

Двухэтажный дом купца Захарова 1901 года постройки признан памятником архитектуры. В начале XX века его первый этаж использовался под лавку, второй – под жилые помещения. В 2015 году его продали за 9 млн рублей.