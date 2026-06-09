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До завершения голосования за объекты благоустройства в Самарской области осталось 4 дня

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До завершения голосования за объекты благоустройства в Самарской области осталось 4 дня

12 июня завершается Всероссийское голосование за объекты благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Объекты, набравшие больше всего голосов, будут реализованы в приоритетном порядке в 2027 году.

С момента старта голосования (21 апреля) свой выбор сделали уже более 430 тысяч жителей Самарской области. Принять участие может каждый гражданин старше 14 лет на портале «Госуслуг»: zagorodsreda.gosuslugi.ru.

В этом году в программе участвуют 33 муниципальных образования. Помимо 11 городов, к голосованию впервые присоединились 22 опорных населённых пункта региона: Клявлино, Сергиевск, Большая Черниговка, Алексеевка, Богатое, Большая Глушица, Борское, Елховка, Исаклы, Камышла, Георгиевка, Кинель-Черкассы, Кошки, Красноармейское, Нефтегорск, Пестравка, Подбельск, Приволжье, Хворостянка, Челно-Вершины, Шентала и Шигоны.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев обратился к жителям, которые ещё не отдали свой голос, с призывом проявить гражданскую позицию и поддержать наиболее привлекательную, с их точки зрения, общественную территорию.

«От вашего голоса зависит, какие территории мы благоустроим в следующем году по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Всего наши муниципалитеты подготовили 182 территории, которые нуждаются в благоустройстве», -   подчеркнул он на своих страницах в социальных сетях.

Напомним, что 2026 году по программе «Формирование комфортной городской среды» в Самарской области планируется благоустроить 222 территории: 125 общественных и 97 дворовых. Работы на большинстве объектов уже активно ведутся.

Кроме того, в этом году в регионе реализуют 4 проекта — победителя X Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды:

- аллея, ведущая к первой ГЭС Поволжья (Сызрань);

- новая интерпретация сквера «Голубые ели» (Новокуйбышевск);

- территория у Дворца культуры имени А.М. Горького, 1-й этап (Чапаевск);

- «Аллея мечты» на ул. Ленина, 1-й этап (Октябрьск).

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