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Губернатор дал поручение выделить средства на ремонт «Теремка», который за 50 лет эксплуатации ни разу капитально не ремонтировался.
Дмитрий Азаров в Исаклах проинспектировал качество капремонта в детском саду «Теремок»
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Дмитрий Азаров в Исаклах проинспектировал качество капремонта в детском саду «Теремок»

14 июля 2021 16:39
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Губернатор дал поручение выделить средства на ремонт «Теремка», который за 50 лет эксплуатации ни разу капитально не ремонтировался.

В среду, 14 июля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в ходе рабочей поездки в Исаклинский район проинспектировал качество проведённых работ в детском саду «Теремок», который был капитально отремонтирован по поручению главы региона.

Здание детского сада, построенное в 1970 году, находилось в плачевном состоянии. В 2018 году во время своей командировки в район Губернатор дал поручение выделить средства на ремонт «Теремка», который за 50 лет эксплуатации ни разу капитально не ремонтировался.

После капремонта сад преобразился: были заменены все инженерные системы, системы водоснабжения и отопления, электрика, строители обновили кровлю и фасад здания, установили оконные и дверные конструкции, современную систему охранно-пожарной сигнализации и видеокамеры. Открытие обновленного детского сада состоялось в декабре 2019 года.

«Мы очень обрадовались, когда узнали, что у нас будет проведен капитальный ремонт. Тем более в этом году саду исполнится 50 лет. Это такой подарок! Сад стал ярким, красочным. Дети ходят с большой радостью, очень довольны родители. Спасибо большое, Дмитрий Игоревич!», — поблагодарила губернатора директор детского сада Евгения Нестерова.

В «Теремке» работает 6 групп, из них три – коррекционные, воспитывается 38 детей с ограниченными возможностями здоровья. С ребятами работают опытные педагоги: логопеды, дефектолог, педагог-психолог, музыкальный руководитель, физинструктор. Все сотрудники, не имеющие медотвод (28 из 33 человек), привиты от новой коронавирусной инфекции.

Для занятий оснащена всем необходимым оборудованием сенсорная комната. «Мы называем эту комнату волшебной, и детям очень здесь нравится. При выборе оборудования с нами советовались, и это очень приятно. Сегодня появляются новые технологии, и хочется идти в ногу со временем. Рады, что у нас теперь есть такая возможность», — поделилась Лилия Александровна, педагог-психолог, которая уже более 10 лет работает в саду.

Очень рады переменам родители учеников школы. «Все преобразилось, стало тепло, светло, уютно», — рассказали они губернатору.

«Рад, что все получилось. Тогда, в 2018 году, мы обсуждали проблемы с отоплением и ремонт крыши. Важно, что сделали больше, чем договаривались», — отметил губернатор.

Но пока сделано не все. Губернатор отметил неудовлетворительное состояние асфальта возле детского сада.

«Вообще в районе у нас хорошие, ровные дороги. Это очень важно, когда едешь с ребенком. А вот возле детского сада асфальт разбитый», — пожаловались представители родительского сообщества.

Глава Исаклинского района Валерий Ятманкин сообщил, что уже подал заявку на ремонтные работы на 2022 год. Губернатор дал поручение не терять время и уже этим летом, до 1 сентября сделать новое асфальтовое покрытие.

 

Фото:   СОВА

Теги: детсад «Теремок» Дмитрий Азаров  Исаклы оценил ремонт

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