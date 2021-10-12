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Сегодня, 12 октября, Губернатор Дмитрий Азаров провел совещание, приуроченное ко Дню работников дорожного хозяйства. Ключевыми вопросами обсуждения стала реализация в Самарской области национального проекта «Безопасные качественные дороги», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным, а также планы развития дорожно-транспортной сети в регионе.

По информации министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Ивана Пивкина, благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в 2021 году в регионе отремонтированы 114 участков дорог общей протяженностью 400 км. В том числе, 313,36 км составил ремонт автомобильных дорог регионального значения (37 участков), 68,81 км в Самаре (65 участков), 18,19 км в Тольятти (12 участков). Отремонтированы автомобильные дороги регионального значения: Тольятти-Ташелка, Тольятти-Узюково-Димитровград, Тольятти-Хрящевка. В составе автомобильных дорог отремонтировали 15 мостов. До конца года будут завершены реконструкция дороги Тольятти-Ягодное и ремонт участка Тольятти-Поволжский.

В Самаре приведены в нормативное состояние наиболее загруженные магистрали – Московское шоссе на участке от проспекта Масленникова до проспекта Кирова, Ракитовское шоссе, Южное шоссе. Завершается ремонт улиц Арцыбушевской и Ленинской.

Всего за три года по нацпроекту обновлено 1021,7 км автомобильных дорог, в том числе 184,8 км улиц в Самаре, 52,9 км в Тольятти. Уровень автомобильных дорог в нормативе вырос с 27,3% в 2017 году до 38,7% в 2021 году (при плановом значении 38,13%), а Самарско-Тольяттинской агломерации – 74 % (при плановом значении 70 %).

«Мы в последние годы проводим огромный объем работ. В текущем году у нас 114 объектов общей протяженностью 400 км. Мы вышли действительно на рекордные показатели. Благодарю тружеников дорожной отрасли за качественную работу, министерство транспорта Самарской области — за должный контроль и организацию работы», — отметил Дмитрий Азаров.

На обновление дорожно-транспортной сети Самарской области по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в 2021 году было направлено более 15 млрд рублей. Из них 6 млрд 50 млн рублей – это федеральные средства, при этом 4 млрд 700 млн рублей были выделены региону дополнительно в связи с высокими темпами и качеством производства работ по ключевым объектам инфраструктуры. Такую мощную поддержку из федерального бюджета Самарской области удалось получить благодаря Губернатору Дмитрию Азарову.

«Дополнительные средства позволяют нам завершать и вести новые проекты с опережением установленных сроков, перевыполнять планы по количеству ремонтируемых дорог», — подчеркнул руководитель минтранса Иван Пивкин.

Так за счет допсредств федерального бюджета на 1,5 года раньше завершена реконструкция мостового перехода через реку Сок. Опережающими темпами ведется работа по строительству 2 этапа Самарского моста: текущая готовность составляет 80%, завершение работ по контракту – ноябрь 2022 года. Созданы предпосылки досрочного завершения строительства транспортной развязки на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии: на сегодня общая готовность объекта составляет 25%, опоры путепровода построены уже на 60%, срок по контракту — декабрь 2023 года.

Кроме того, из резервного фонда Правительства РФ Самарская область получила 500 млн рублей, на которые отремонтированы дополнительно 4 автомобильные дороги регионального значения протяженностью 41 км: дорога «Урал» — Солнечная поляна – Ширяево в г.о. Жигулевск, дорога Курумоч – Новый Буян, дорога «Урал» — Красный Яр – Городцовка, дорога «Самара-Волгоград» — Красноармейское – Пестравка. Также в этом году по поручению Дмитрия Азарова стартовал новый масштабный проект – реконструкция дороги Кинель-Богатое-Борское протяженностью 5,9 км.

Благодаря дополнительному финансированию в 2021 году в Самарской области план по ремонту дорог перевыполнен. Всего обновлено 400 км вместо 305 км. Такими темпами дороги не приводились в порядок никогда в новейшей истории региона.

«Работа в регионе организована на высоком уровне, и это отмечается на уровне Правительства Российской Федерации. Неслучайно из года в год мы получаем поддержку из федерального бюджета, — подчеркнул Дмитрий Азаров. — На протяжении целого ряда лет регион не выполнял взятые на себя обязательства, не выполнял работы, не осваивал средства, и наши средства перераспределялись другим субъектам. Уже 3 года ситуация обратная. Каждый год в конце мы получаем дополнительную поддержку. Именно это позволяет опережающими темпами приводить в порядок все дорожное хозяйство, выделять колоссальные средства».

Дмитрий Азаров обратил особое внимание на необходимость соблюдения качества выполняемых работ и жесткого контроля за своевременным выполнением подрядчиками гарантийных обязательств. К сожалению, не всегда работы выполняются качественно, как это произошло на транспортной развязке в Тольятти, где заказчиком работ выступила федеральная организация. Губернатор подчеркнул, что во всех случаях, где заказчиком выступают региональные или муниципальные власти, контроль за соблюдением технологии работ должен быть самым строгим. Более того, Глава региона предложил при ремонте дорог размещать на стендах информацию не только о сроках проведения работ, но и о подрядной организации, а также о гарантийном сроке ремонта. «Добросовестным подрядчикам, там, где качественные работы позволяют эксплуатировать дороги без проблем весь гарантийный срок, — люди скажут спасибо. А там, где некачественно работы провели, тоже важно, чтобы жители знали «героев» в лицо, — подчеркнул Губернатор.

Иван Пивкин сообщил, что с каждым годом увеличивается доля контрактов, предусматривающих использование наилучших технологий и материалов. В 2021 году доля таких контрактов составила 73% (в 2020 году — 58%): «Мы применяем новые асфальтобетонные смеси, повышаем качество и долговечность дорожного покрытия».

С целью контроля за качеством дорог и выполнением подрядчиками гарантийных обязательств областной минтранс завершает диагностику региональных автомобильных дорог, в том числе тем, где действуют сроки гарантийных обязательств. В дальнейшем подрядчикам будут направлены требования по устранению выявленных недостатков. «Диагностика позволяет выявлять все дефекты проезжей части. Это оказывает немаловажную роль в обеспечении уровня нормативного состояния автомобильных дорог», — подчеркнул министр транспорта.

При этом, как отметил руководитель министерства, администрация Самары такую же диагностику муниципальных дорог проводит самостоятельно, а Тольятти – нет. Дмитрий Азаров дал Ивану Пивкину поручение провести контрольные мероприятия и диагностику по дорогам, сделанным в рамках контрактов, заключенных администрацией Тольятти и имеющим действующие сроки гарантии.

«Почему не делаете диагностику и не призываете подрядчиков к ответу? В случае, если по результатам работы минтранса в Тольятти будут выявлены гарантийные дефекты, будем инициировать проверки. Там, где нет контроля, средства выделяться не будут» — обратился Глава региона к первому заместителю главы Тольятти Вадиму Ерину.

Важной темой совещания также стал вопрос обеспечения безопасности на дорогах. В ноябре по инициативе Главы региона в Самарской области пройдет месячник по безопасности дорожного движения. ГИБДД, региональные и муниципальные власти, эксплуатирующие организации проведут ряд совместных мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения в регионе. Губернатор дал минтрансу поручение проверить, как скорректированы планы по особо опасным участкам федеральных трасс, какие меры на них будут предприниматься до конца года.

«На отремонтированных дорогах возрастает скорость, и зачастую теряется управление, люди теряют контроль за дорожной ситуацией. Мы просто обязаны об этом помнить. Ремонт дорог нужно сопровождать организацией безопасного дорожного движения. В рамках подготовки к месячнику давайте еще раз мы проверим все схемы дорожного движения, расстановку знаков, других объектов дорожной инфраструктуры, которые способствуют безопасности. Возможно рассмотрение дополнительных средств на решение этой важнейшей задачи. Надеюсь, к месячнику мы качественно подготовимся и проведем его, сможем создать дополнительные условия безопасности на дорогах Самарской области», — отметил Губернатор.

Обсудили и планы на последующие годы. На 2022 год в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» запланирован ремонт 56 участков дорог с вводом в эксплуатацию 51 объекта, общей протяженностью 275,86 км. Это 200,71 км – автомобильные дороги регионального значения (18 участков), 51,94 км – ремонт улиц в Самаре (23 участка), 23,21 км – ремонт улиц в Тольятти (10 участков). По 70% объектов уже подписаны контракты. «Ранние сроки заключения соглашений позволит подрядным организациям в полной мере подготовиться к новому дорожному сезону», — отметил Иван Пивкин.

В следующем году в Самаре начнется строительство магистрали «Центральная». Сейчас готовится конкурсная документация. «Это участок улицы Карла Маркса в черте городского округа Самара и загородная часть от Ракитовского шоссе до Обводной дороги через Петра Дубрава. В ноябре выходим на конкурсные процедуры. Срок строительства – 3 года. Готовимся подавать заявку на софинансирование проекта из федерального бюджета. Рассчитываем, что решение будет принято положительное», — рассказал Иван Пивкин.

Продолжится строительство транспортной развязки на улице Ново-Садовая в Самаре. На следующий год на эти цели в федеральном бюджете предусмотрено 1,2 млрд. «Эту развязку мы синхронизируем с участком автомобильной дороги на улице XXII Партсъезда. От улицы Ново-Садовой соединим с улицей Солнечной. Начало строительства по XXII Партсъезда – следующий год, завершение — 2023 год. На сегодняшний день проектная документация находится в стадии завершения и рассмотрения», — отметил министр.

С 2022 года в Самарской области начинается реализация федеральной программы «Мосты и путепроводы». Будет приведено в нормативное состояние более 1 тыс. 600 погонных метров искусственных сооружений. На эти цели в следующем году из федерального бюджета регион планирует получить 1 млрд 889 млн рублей.

Также планируется привлечь дополнительные средства из федерального бюджета на строительство обхода Тольятти с мостовым переходом через реку Волгу в составе международного транспортного маршрута «Европа – Западный Китай». В 2022 году запланировано подготовить проектную документацию по реконструкции Обводного шоссе Тольятти со строительством трех транспортных развязок и реконструкции обхода Самары.

«Качество исполнения работ зависит от того, в какие срок и какими темпами будем справляться, будем ли получать дополнительную поддержку на федеральном уровне. Мы будем еще работать над тем, чтобы получить дополнительные средства, в том числе благодаря опережающим темпам ведения работ», — сказал Дмитрий Азаров.

Национальным проектом «Безопасные качественные дороги» поставлена задача довести уровень нормативного состояния региональных автомобильных дорог к 2024 году до 50%. До 2024 года в Самарской области будет отремонтировано дополнительно более 500 км. Губернатор подчеркнул, что развитие дорожной – транспортной сети дает мощнейший толчок развитию экономики Самарской области.

«Мы этот импульс ощущаем. Развитие транспортной инфраструктуры дает колоссальный толчок развития экономики, предпринимательской инициативы. Благодаря новым логистическим центрам мы получаем новые рабочие места. Развивается особая экономическая зона в Тольятти. Колоссальный импульс развитию региона даст и завершение строительства объектов в рамках международного транспортного маршрута «Европа – Западный Китай». Планы масштабные как на территории всего региона, так и в наших крупнейших городах – в Самаре и Тольятти. Не в меньшей степени важны наведение порядка на городских, муниципальных дорогах, правильная организация безопасности дорожного движения. Именно комплексный подход по организации пассажирских перевозок, развитию улично-дорожной сети может привести к успеху, созданию действительно комфортной среды, комфортного делового климата, на которым мы работаем постоянно. Именно это дает возможность развития и социальной сферы, и возможности самореализации. Это важнейшая задача национальных проектов, инициированных Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным. Несмотря на очень сложную обстановку, мы изыскиваем дополнительные возможности и выделяем средства на приведение в порядок дорог, добиваемся поддержки наших проектов и заявок на федеральном уровне, в том числе капиталоемких инфраструктурных объектов. Задача – качественно, в срок с этими целями, с этими показателями справляться и впредь», — заявил Глава региона.

По итогам реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» Самарская область в числе лидеров среди субъектов страны. Результаты работы региона отмечались на федеральном уровне, Правительством РФ.

«Организация, производство, качество работ на территории нашего региона достигло уровня, которого, наверное, не было никогда. Но это не значит, что нам нужно останавливаться на достигнутом. Работы еще очень много. И по приведению в нормативное состояние дорог, и по внедрению современных технологий, которые позволяют увеличить долгосрочность строящихся, ремонтирующихся дорог. И по развитию сферы стройматериалов, внедрению новых технологий, подготовки кадров. Только такая системная работа будет приводить к успеху и процветанию нашего региона», — резюмировал Дмитрий Азаров.

Фото: правительство СО