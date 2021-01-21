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Дмитрий Азаров: «Водоводы Пестравского района должны быть введены в 2021»

21 января 2021 09:37
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Дмитрий Азаров: «Водоводы Пестравского района должны быть введены в 2021»

В среду, 20 января, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в рамках рабочей поездки в Пестравский район провел совещание по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального района и реализации национальных проектов. Участие в обсуждении актуальных вопросов приняли руководители министерств и ведомств региона, а также жители всех поселений – в режиме вкс.
Напомним, Стратегия лидерства района была сформирована в 2018 году на основе предложений и инициатив самих жителей. По словам Главы региона, пришло время проанализировать развитие муниципалитета на данном этапе, чтобы понять какие вопросы имеют первостепенное значение. «Жизнь вносит свои коррективы, и ушедший год нас многому научил. Жителям было сложно: кто-то переболел коронавирусной инфекцией, кто-то потерял часть доходов. Это должно мотивировать власть к еще большей ответственности в работе, к необходимости выработки эффективных мер. Никакие сложности не могут отменить наших планов по реализации национальных проектов», – подчеркнул Губернатор в начале совещания, обращаясь к руководителям сельских поселений и районной администрации.
Дмитрий Азаров также добавил, что нацпроекты охватывают практически все сферы деятельности, волнующие людей. Поэтому важно проанализировать исполнение на каждой территории, в каждом городе и районе области. Губернатор планирует в ближайшие месяцы объехать с актуальной повесткой все муниципалитеты.


Пестравский район неслучайно стал первым для оценки текущей ситуации. «Результаты, которые мы фиксируем по показателям эффективности, социально-экономического развития района, они меня лично не радуют, – обратил внимание участников совещания Дмитрий Азаров. – Совместно с министерствами, Администрацией Губернатора мы разработали 11 ключевых показателей – индикаторов развития территорий. За основу взяты критерии, которые были приняты Правительством России и сегодня применяются к регионам. По итогам проведенного анализа Пестравский район находится в группе отстающих по динамике развития. При этом муниципалитет обладает уникальным потенциалом».
Именно слабая работа по важнейшим для района направлениям стала одной из причин смены Главы. На эту должность в конце декабря прошлого года был избран Сергей Ермолов. Ему предстоит в ближайшее время определить первоочередные острые вопросы, которые волнуют жителей муниципального образования, и решить их при поддержке Правительства Самаркой области. Потенциал региона колоссальный. 
Например, по валовому сбору зерна Пестравский район занимает пятое место в области. При средней урожайности 19,8 центнеров с гектара местные аграрии собрали 127,7 тысяч тонн. Кроме того, есть превышение и по показателям среднедушевых инвестиций, и по бюджетной обеспеченности.


«Каждый человек, который ведет законную экономическую деятельность в районе должен быть поддержан местной властью. А здесь были вопросы по взаимодействию с бизнес-сообществом в предыдущий период, – обратил внимание Главы района Дмитрий Азаров. – Всемерно буду содействовать, чтобы в Пестравском районе произошла нужная консолидация общества. И я рассчитываю на Сергея Викторовича в решении этого вопроса. Чувствую, что у него есть правильный настрой для исправления ситуации. Надеюсь, это будет приводить к заметным результатам: повышению качества жизни людей, их благосостояния, созданию новых рабочих мест. Если мы в фундаменте будем иметь значительный экономический базис, у нас будут с вами возможности для развития социальной сферы, создания возможностей для самореализации каждого жителя района».


Глава муниципального образования Сергей Ермолов за сравнительно небольшой период работы в новой должности проанализировал исполнение нацпроектов по итогам прошлого года и во время своего доклада обозначил планы на 2021 год, а также – ключевые проблемы, над которыми необходимо работать в первую очередь.
«Люди неравнодушны к проблемам своего села. Все жители мечтают о качественной питьевой воде и асфальтированных дорогах до своего дома, большая часть опрошенных считает низким качество медицинского обслуживания и отмечает недостаток высококвалифицированных кадров в медицине и образовании. Все хотят видеть свое село благоустроенным, освещенным, без аварийных строений, с детскими и спортивными площадками, тротуарами, с обустроенными полигонами ТБО», – отметил руководитель Пестравского района. Он добавил, что люди радеют за благоприятную комфортную среду и стабильный доход, который зависит напрямую от социально-экономического развития территории.
Одна из острых проблем последних лет – снижение рождаемости и высокий уровень смертности. Молодежь стремится уехать из района. Наличие этих факторов ведет к снижению числа трудоспособного населения, а это, в свою очередь, влияет на развитие муниципалитета. «Лишь создание высокого качества жизни на селе поможет удержать жителей, вернуть молодых специалистов и сократить убыль населения», – уверен Сергей Ермолов.
Одним из драйверов развития может стать агропромышленный комплекс. По словам Главы района, заметный вклад в увеличение валового производства сельхозпродукции вносят не только крупные системообразующие предприятия, такие как маслозавод в Пестравке, но и 45 крестьянско-фермерских и 7298 личных подсобных хозяйств. Программой развития животноводства Пестравского района предусматривается рост поголовья. В прошлом году на развитие молочного скотоводства из областного бюджета выделено 2,6 млн рублей. При этом выручка таких хозяйств по предварительным оценкам составила 1,3 млрд.
Важно не забывать и о создании качественных условий для жизни. Район активно занимается благоустройством. В 2020 году проведены работы по благоустройству 7 общественных и 10 дворовых территорий. В рамках мероприятий муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий» в порядок привели монументы, памятники, парки Памяти, обустроили детские площадки. Существенным подспорьем является губернаторский проект «СОдействие», в рамках которого также ведутся работы по благоустройству.
Особое внимание - водоснабжению. На сегодняшний день только 26% жителей района обеспечены качественной питьевой водой. Сейчас ведется строительство Пестравского группового водовода. «Качественной питьевой водой будут пользоваться порядка 10 тысяч жителей сел Пестравка, Михайло-Овсянка, Майское», – отметил Сергей Ермолов.
Изначально объект должны были запустить в эксплуатацию еще в прошлом году, но сроки сдвинулись – из-за некачественно выполненных работ. В итоге пришлось несколько раз вносить изменения в проектную документацию и проводить дополнительные экспертизы и торги.
«Это важнейший вопрос! Без воды развиваться невозможно, поэтому этот объект мы включили в нацпроект «Экология» и добились поддержки, – подчеркнул Дмитрий Азаров, обращаясь к руководителю района. – Я хотел, чтобы вы провели проверку, оценку, чтобы в будущем не допускать подобных ситуаций. Это и финансовые потери, и невыполнение взятых обязательств. Безусловно, этот объект нужно доделать как можно скорее».
Глава региона потребовал принять все меры для возведения Пестравского группового водовода как можно раньше, не оставляя на конец текущего года: «Раньше сделаете хоть на день, хоть на неделю - люди вам спасибо скажут. Давайте приложим максимум усилий, чтобы с задачами справиться гораздо раньше, а не к концу года». 


Еще более сложная ситуация в поселках Падовка и Красная поляна, где также планируется строительство группового водовода. Однако проектная документация до сих пор не готова. Губернатор поручил устранить все причины такой недоработки и начать возведение объекта уже в следующем году, чтобы в ближайшее время обеспечить население качественной питьевой водой.
Одним из важнейших для района вопросов является развитие системы здравоохранения. В последние годы этой теме уделяется значительное внимание. Благодаря национальному проекту в районе был обновлен парк скорой помощи, а для ГБУЗ СО «Пестравская центральная районная больница» планируется закупка нового оборудования. Тем не менее, есть и проблемы – по одному из важнейших показателей, обеспеченности медицинскими кадрами, больница в прошлом году с задачей не справилась. Почему так получилось, Губернатору рассказал главный врач учреждения Виктор Решетников.


По его словам, в борьбе за ценные кадры ЦРБ нередко уступает Высокинскому пансионату для инвалидов. Там медикам предлагают серьезные надбавки за работу с особым контингентом, а сейчас к ним добавились и «ковидные» выплаты. В прошлом году на работу в пансионат перешли несколько сотрудников ЦРБ, замену им пока не нашли. А когда будет достроен новый корпус, утечка кадров, по мнению Виктора Решетникова, может быть еще более серьезной. Дмитрий Азаров с опасениями главного врача согласился – создание дополнительных рабочих мест в соцсфере не должно создавать проблем в работе главного медучреждения района. Эффективным решением, по мнению руководителя ЦРБ, может стать предоставление медикам служебного жилья. Больница уже формировала заявки, однако дальше администрации района они не ушли. Дмитрий Азаров подчеркнул, что такая позиция муниципалитета неприемлема. «Отладьте взаимодействие. Администрация должна быть магнитом, куда люди должны приходить со своими проблемами. И вы вместе должны искать пути решения этих вопросов, тем более, что сейчас нет более приоритетного направления, чем здравоохранение, – подчеркнул Губернатор. – Возможности колоссальные сегодня дает Президент страны Владимир Владимирович Путин, региональное правительство готово помогать. Но зачастую вы не пытаетесь этими возможностями воспользоваться».

Также Глава региона поручил ускорить возведение ФАПа в селе Высокое. Все технические сложности необходимо преодолеть, чтоб объект заработал уже в этом году. В ходе встречи жители поднимали целый ряд важных для района вопросов. Они касались ремонта дорог, строительства футбольного поля и тренажерного зала, а также капитального ремонта дома культуры. По всем вопросам найдены решения, заданы сроки подготовки необходимой документации и реализации проектов, сообщает пресс-служба облправительства.

 

 

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