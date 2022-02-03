Дмитрий Азаров прервал плановое совещание с муниципалитетами и направил глав координировать ликвидацию последствий снегопада

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В четверг, 3 февраля, Губернатор Дмитрий Азаров прервал запланированный семинар-совещание с главами муниципальных образований Самарской области по вопросам реализации нацпроектов и итогам работы в 2021 году, чтобы оперативно обсудить усиление мер по борьбе с последствиями снегопада.

По данным Приволжского УГМС, 3 февраля в Самарской области продолжатся осадки, сильный снег и дождь, метели, гололёд и снежные заносы, сохранится оранжевый уровень опасности. За первые дни февраля прогнозируется выпадение полуторамесячной нормы осадков.

«Погодные условия обязывают нас сконцентрировать свое внимание на борьбе со снегопадом, - обратился к главам муниципальных образований Губернатор, обратив особое внимание на то, что по всей территории области должна быть обеспечена доступность учреждений здравоохранения, подвоз товаров первой необходимости. Особое внимание расчистке проездов к соцобъектам, остановкам общественного транспорта, жилым территориям, обстановке на дорогах.

Были заслушаны главы территорий, где отмечаются затруднения в населенных пунктах и на прилегающих трассах. О ситуации по области доложил министр транспорта и автомобильных дорог Иван Пивкин: «Всю ночь со 2 на 3 февраля шел снегопад. В связи с этим совместно с органами МЧС нами было принято решение об ограничении движения автотранспорта по ряду дорог, в том числе по дорогам областного и федерального значения. Так, было ограничено движение на трассе М5 Урал на участке от Сызрани до Тольятти, на участке подъезда к Оренбургу до границ Оренбургской области до 13.00».

Губернатор подчеркнул, что важно сейчас не допустить скопления большегрузов, других автомобилей на федеральных трассах и быть готовыми оперативно оказывать помощь людям в размещении, обогреве и обеспечении питанием.

«Нужно быть готовыми к худшему развитию сценария. Потому что снегопад может быть и более продолжительный период. Мы знаем, что есть сложные участки автотрассы на территории Сызранского района. Нужно быть готовыми, в том числе, по пунктам обогрева водителей, если понадобится, подвоза еды, воды. Особое внимание нужно обратить на перевозку детей, - подчеркнул Губернатор, напомнив, что 2 года назад во время непогоды приходилось выручать земляков из снежной ловушки на трассе. – Поэтому межмуниципальные перевозки, перевозки детей – на особом контроле».

Коммунальные и дорожные службы всех муниципалитетов работают в усиленном режиме. О расчистке дорог, подъездов к социальным объектам и дворовых территорий в областной столице доложил первый заместитель главы городского округа Самара Владимир Василенко. По его словам, толщина снежного покрова в Самаре составляет 69 см. За прошедшие сутки было вывезено 6800 тонн снега. В борьбе со снегопадом задействовано 554 единицы техники, почти 2700 рабочих. В первую очередь уделяется внимание расчистке подъездов к стационарам, где находятся больные, и организации подвоза кислорода. Все транспортные маршруты работают.

Губернатор поручил обратить внимание на дороги к образовательным учреждениям, а также на остановочные павильоны, железнодорожные станции и платформы.

«Проведите проверку по районам: где это зона ответственности железной дороги или муниципалитета, все должно быть отработано. Электрички сегодня часто работают как внутригородской транспорт», - отметил Губернатор.

Отдельная задача – обеспечить свободный подъезд к контейнерным площадкам, синхронизировать работы дворников, управляющих компаний и компаний по вывозу ТКО.

«Не допускайте складирования отходов сверх нормативных сроков. Максимальные на этом усилия сконцентрируйте. И, конечно, проводите разъяснительную работу с населением, предприятиями. Непростые погодные условия, высокие температуры, обильные осадки. Нужно организовывать работу по расчистке территорий. Привлекайте дополнительную технику, предприятия, учреждения, чтобы с задачей справиться», - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Глава Тольятти Николай Ренц сообщил, что в Автограде проезд обеспечен по всем дорогам, подъезды к больницам, магазинам расчищены, ведется работа по очистке от снега скатных кровель.

По решению Губернатора на территории региона был создан оперативный штаб по борьбе с последствиями стихии, возглавить его было поручено вице-губернатору – председателю Правительства Самарской области Виктору Кудряшову. Министру транспорта и автомобильных работ поручено координировать всю работа на дорогах Самарской области, в кратчайшие сроки обеспечить транспортную доступность всех населенных пунктов.

«Ситуация непростая. Очень внимательно в каждом населенном пункте. Отдельное внимание главы в муниципальных образованиях уделяют взаимодействию с системой здравоохранения. Так должна быть выстроена работа по всей территории Самарской области. Больных людей много, врачи постоянно выезжают. Обеспечьте доступность предоставления медицинской помощи. Сегодня время требует того, чтобы каждый из вас лично координировал работу по ликвидации негативных последствий в сложившихся погодных условиях. Лично возглавьте снегоборьбу на территории ваших муниципальных образований», - резюмировал Губернатор.