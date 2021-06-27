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Дмитрий Азаров: «Мы должны сделать набережную, достойную Тольятти»

27 июня 2021 10:29
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Дмитрий Азаров: «Мы должны сделать набережную, достойную Тольятти»

26 июня, в субботу Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел серию выездных рабочих совещаний и встреч в Тольятти. Здесь он оценил ход реконструкции набережной Автозаводского района.

Любимое место отдыха горожан планируют преобразить в три этапа. Первую очередь набережной должны завершить до ноября 2022 года. В настоящее время на объекте ведутся демонтажные и подготовительные работы.

«В этом году будет полностью подготовлена и очищена территория. Все работы, связанные с благоустройством, как на территории набережной, так и на территории парковой зоны будут выполнены в следующем году. Но торги пройдут в этом», - сообщил врио министра строительства Самарской области Владимир Спиридонов.

Подрядчик в свою очередь доложил, что на данный момент есть небольшое отставание по выполнению работ, которое сейчас активно нагоняют. В июле подрядная организация планирует приступить к берегоукреплению.

Губернатор поручил ускорить темпы работ, соблюдать сроки и отметил, что набережная является долгожданным объектом городской инфраструктуры, пожалуй, главным ожиданием тольяттинцев. Также Глава региона сообщил, что во время своей командировки в Москву он обсуждал поддержку этого проекта на будущий год, выделение средств из федерального бюджета.

«Уверен, мы добьемся этой поддержки, но все должно быть готово – проектно-сметная документация, отчетность и исполнение по текущему году», - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Напомним, работы на объекте стартовали весной этого года. При подготовке проекта были учтены основные пожелания местных жителей. Но в последнее время появились и новые обращения, адресованные Губернатору в Instagram-аккаунте. Так, одним из пожеланий стало сохранение «Клуба моржей». С просьбой к Дмитрию Азарову обратились члены клуба.
«Совершенно точно сохраним возможность размещения клуба моржей», - пообещал Дмитрий Азаров, поставив задачу главе Тольятти Николаю Ренцу провести с участниками клуба совместную встречу и показать, где запланировано размещение клуба в соответствии с проектом новой набережной.

Депутаты Госдумы и Самарской губернской думы задали ряд вопросов по проекту реконструкции. Речь шла о сохранении территории пляжа, устройства парковок. Губернатор поручил Главе города каждому депутату дать проект реконструкции, чтобы у них была возможность еще раз все обсудить с жителями.

«К этим вопросам нужно подойти системно и концептуально. Нужно разработать план модернизации улично-дорожной сети, создания парковочных мест и маршрутной сети. И продумать это нужно уже сейчас, а не тогда, когда здесь будет уже битва за машиноместа», - обратил внимание Губернатор.

С инициативой о включении в проект некоторых объектов инфраструктуры к Губернатору обратились представители бизнес-сообщества. 

«Наша основная идея - сделать эту набережную круглогодичной, чтобы она была центром притяжения и зимой, и летом. Мы готовы за это взяться и реализовать. Не забить заведениями, а сделать все в едином архитектурном стиле, единой концепции. Мы хотим, чтобы набережная стала центром туристической привлекательности», - предложил Андрей Савенков, представитель бизнес-сообщества, соавтор концепции набережной.

Дмитрий Азаров инициативу поддержал, но подчеркнул, что все предложения предпринимателей требуют обсуждения с городским сообществом.

«Часто интересы бизнеса и горожан расходятся, надо искать компромиссные решения», - отметил Губернатор. 

Руководитель региона в качестве примера привел историю развития самарской набережной, при строительстве которой он выполнил пожелание горожан о том, чтобы сделать место отдыха свободным от заведений. Позже, спустя год, когда возник запрос на размещение кафе и ресторанов, они появились.

«Вот подход, который не создает конфликта интересов. Должен быть оптимальный баланс. Чтобы найти его, нужно общаться с людьми», - еще раз подчеркнул Губернатор.

Создание комфортных условий жизни, повышение ее качества – важная часть Стратегии лидерства региона. Так, в соответствии с пожеланиями жителей Тольятти на набережной планируют создать ландшафтный террасный парк, который станет местом для отдыха, занятий спортом, проведения культурно-развлекательных мероприятий. Новый объект городской инфраструктуры будет оборудован для маломобильных групп населения.

«Мы должны сделать набережную, достойную уровня Тольятти, а Тольятти знают по всему миру. Здесь зададим высокую планку, а дальше всю городскую инфраструктуру будем к ней подтягивать», - резюмировал Губернатор.

Губернатор также поручил проработать вопрос получения дополнительного финансирования от Ростуризма, претендовать на такую поддержку финальный проект вполне может.

Теги: Дмитрий Азаров набережная Тольятти

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