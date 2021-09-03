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Для жителей Пестравского района благоустраивают дворы 
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Для жителей Пестравского района благоустраивают дворы 

3 сентября 2021 15:31
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Жители дворов при составлении проектов благоустройства сделали акцент на асфальтировании дорог.

Национальный проект «Жилье и городская среда», инициированный Президентом страны Владимиром Путиным, дает возможность менять облик не только городов, но и сельских населенных пунктов. В Пестравском районе полным ходом идут работы по благоустройству 16 дворовых территорий. 

Комфортнее станут дворы многоквартирных домов в селе Майское по адресам: ул. Центральная, 8, 18, 20, 29, ул. Школьная, 5 и 7, двор, объединяющий дома по ул. Центральная, 24 и пер. Школьный, 3. Меняется двор в селе Мосты, состоящий из домов 14 и 16 по ул. Юбилейная. Также работы по улучшению идут в селе Тепловка по ул. Чкалова, 1. Остальные благоустраиваемые территории находятся в районном центре по адресам: ул. Коммунистическая, 51, ул. Заводская, 15, 10, 4а, ул. Коммунистическая, 39 и 41, ул. 50 лет Октября, 55, двор домов 88, 90 и 92 по ул. Крайнюковская.

Жители дворов при составлении проектов благоустройства сделали акцент на асфальтировании дорог. Практически во всех дворах также устанавливают новые скамейки и урны, делают освещение и парковки. Жители многоэтажки по ул. Коммунистическая, 39 дополнили проект обустройством детской площадки. Работы здесь выполнены. «В нашем доме много детишек, и площадка для игр была необходима. К нашим пожеланиям прислушались и сейчас наша детвора имеет возможность кататься на качелях, их тут несколько видов. Малышня в песочнице возится, подростки – на турниках, – рассказывает жительница дома Светлана. 

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» реализуется с учетом мнения и пожеланий жителей. Именно люди решают, какие территории больше всего требуют благоустройства и внимания. Важно мнение каждого. Улучшения качества, условий жизни населения – часть Стратегии лидерства региона, которая разработана по инициативе Губернатора Дмитрия Азарова при участии жителей области.

С 2018 по 2020 год в Пестравском районе благоустроено 17 дворовых и 16 общественных территорий. В этом году, кроме 16 дворов, завершатся работы на 10 общественных пространствах. Они расположены как в районном центре, так и в селах района: Майское, Высокое, Марьевка и Тяглое озеро. 

 

Фото: Администрация Пестравского района/СОВА

 

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