Для удобного поворота в сторону Пятой просеки по улице Солнечной выполнено устройство дополнительной полосы

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В Самаре на участке улице Солнечной, отремонтированной по всей ширине проезжей части на средства национального проекта «Безопасные качественные дороги», организация движения стала более удобной еще и потому, что завершилось устройство дополнительной полосы для поворота в сторону Пятой просеки. Таким образом, теперь транспортный поток перераспределяется, автомобилисты не встают в дорожную пробку.

Для производства дополнительных работ у перекрестка улицы Солнечной и Пятой просеки, относительно которых соответствующее решение принято в связи с многочисленными обращениями жителей, водителей, а также с учетом интенсивности движения, из городского бюджета были выделены необходимые денежные средства.

В 2022 году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» улицу Солнечную обновили на участке от улицы Г. Димитрова до улицы Ново-Вокзальной. В этом году реализация нацпроекта продолжилась, и по муниципальному контракту данную улицу отремонтировали на следующем участке – в границах улиц Ново-Вокзальной и XXII Партсъезда. Здесь минувшим летом подрядчик произвел фрезерование старого покрытия. Также специалисты подняли на проектные отметки дождеприемные решетки и люки смотровых колодцев, при этом заменив их антивандальными и антишумовыми. Далее методом больших «карт» привели в нормативное состояние дорожное покрытие на площади 23 000 кв. м – для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик верхний слой был уложен с применением асфальтобетонной смеси последнего поколения (ЩМА-16 на полимерно-битумном вяжущем). Высокопрочное покрытие из этого же материала появилось и на новой, дополнительной полосе автодороги.

Гарантийный срок на такое дорожное полотно составляет 5 лет. Комиссионные проверки гарантийного объекта, как и всех остальных отремонтированных дорог местного значения, будут организовываться дважды в год – весной и осенью. Однако, текущий мониторинг состояния дорожных объектов ведется в постоянном режиме, чтобы в случае возникновения изъянов своевременно направить в адрес подрядчика замечания и в рамках гарантийных обязательств добиться устранения недочетов. В настоящее время претензий к качеству ранее выполненных работ нет, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Самары