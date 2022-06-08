Я нашел ошибку
Главные новости:
На турнире Самарскую область представили спортсмены ГАУ СО "СШОР №4 "Ринг".
В Кабардино-Балкарии прошел чемпионат РОФСО "Юность России" по боксу
На встрече стороны обсудили возможные направления сотрудничества. 
Резиденты технопарка «Жигулевская долина» презентовали свои проекты РКЦ «Прогресс»
7 июня 2022 года в режиме видео-конференц-связи состоялась встреча сопредседателей Совета по межрегиональному сотрудничеству в формате «Волга-Янцзы».
Игорь Комаров: «Мы будем углублять взаимодействие России и Китая» Игорь Комаров
Велосипедисты ГАУ СО "СШОР № 7" завоевали семь медалей.
В Зеленодольске завершились чемпионат России и Кубок России по велосипедному спорту
В Самаре за сутки заболел 21 человек.
Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса
Испанские бренды Zara и Massimo Dutti могут возобновить работу в России
Испанские бренды Zara и Massimo Dutti могут возобновить работу в России
Лавров заявил о готовности РФ оформить гарантии по разблокировке портов Украины
Лавров заявил о готовности РФ оформить гарантии по разблокировке портов Украины
Для благоустройства в 2023 году жители Самарской области выбрали 50 общественных пространств
Для благоустройства в 2023 году жители Самарской области выбрали 50 общественных пространств
Наверх
Самара  +15 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.96
-0.15
EUR 64.57
-0.3
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Пешеходные экскурсии от Музея имени Алабина
День эколога: в Самарской области прошел Марафон зеленых 
Моторостроители «ОДК-Кузнецов» провели День защиты детей
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Для благоустройства в 2023 году жители Самарской области выбрали 50 общественных пространств

8 июня 2022 13:43
103
Для благоустройства в 2023 году жители Самарской области выбрали 50 общественных пространств

Всероссийское голосование по выбору объектов, которые будут благоустроены в регионе в 2023 году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», завершилось 30 мая. Голосование проходило на федеральной платформе 63.gorodsreda.ru с 15 апреля по 30 мая. В нем приняли участие более 409 911 жителей Самарской области. 

Голосование проходило в десяти городах региона и муниципальном районе Безенчукский. Из 106 предложенных общественных пространств жителям необходимо было выбрать те, которые, по их мнению, в первую очередь нуждаются в трансформации. Победителями голосования признаны 50 общественных территорий. 

В Самаре: 

- Парк Молодежный (27214);

- Сквер «Самарец» (25509);

- Ерик Парк (22763);

- Парк «Воронежские озера» (22429). 

В Тольятти: 

- Парк Победы (1 этап) (33538);

- Парк Центрального района (1 этап) (14680).

 

В Жигулевске: 

- «Березовая роща» (4597);

- Спортивная площадка между налоговой и ФСС (1259);

- Площадка для выгула и дрессировки собак в мкр-н Яблоневый овраг (1121);

- Променад «Морквашинский» от дома № 55 по ул. Морквашинская до пер. Механический (вдоль ручья) (1003);

- Общественная территория «У ручья» около КДЦ (868);

- Площадь Мира (827);

- Сквер «Жигулевская мозаика» на Гидростроителей, 10 (624);

- Променад «Морквашинский» от пер. Механический до ТД «Фрегат» (415);

- Променад «Морквашинский» от Набережной до ж/д переезда по ул. Морквашинская (303).

В Кинеле: 

- «Спортивное ядро» в районе образовательного центра «Лидер» (ул. 27 Партсъезда, спортплощадка), 3 этап (3343);

- Сквер «Сосновый бор» (пгт Усть-Кинельский, ул. Речная), 3 этап (3004);

- Общественная территория в жилом квартале в районе МКД № 122, 122А по ул. Орджоникидзе) (1586);

- Березовая роща в пгт Алексеевка (ул. Невская, в районе дома № 25) (1350);

- Общественная территория в жилом квартале в районе МКД № 30 и 32 по ул. Украинская - дома № 29 по ул. Герцена и дома № 28а по ул. Мостовая (1303);

- Общественная территория в микрорайоне Лебедь (ул. Школьная, 7), 1 этап (1231).

В Новокуйбышевске: 

- Парк Победы, 2 этап (4239);

- Территория в районе домов по пр. Победы, № 48А и ул. Карбышева, №8А (2940);

- Парк «Патриот – Солдатский лес», 3 этап (2515);

- Территория в районе дома №14б по ул. Карбышева (1876);

- Сквер за гостиницей «Ретро» (1417);

- Сквер на ул. Свердлова (2 этап) (1397);

- Территория рядом с ЗАГС по ул. Молодежная (1357);

- Территория в районе домов по ул. Чернышевского, 16 и Ленинградская, 5 (1256).

В Октябрьске: 

- Общественная территория по ул. 3-го Октября (2384);

- Общественная территория по переулку Чапаева (2257);

- Территория бывшего Старо-Костычевского Смоленского женского монастыря, места обретения святых мощей схимонаха Пантелеимона (кладбище «Костычевское», переулок Проходной) (1037).

В Отрадном: 

- Сквер на пересечении ул. Орлова и ул. Сабирзянова (2174);

- Сквер за спортивным комплексом «Шанс» (2113);

- Сквер по ул. Нефтяников (2 этап) (1896).

В Похвистнево: 

- Парк «Юбилейный», 2 этап (1108);

- Пешеходная зона на ул. Андрея Васильева, 3 этап (1082);

- Парк на привокзальной площади (904).

В Сызрани: 

- Территория стадиона «Локомотив» (11299);

- Пешеходная зона вдоль ул. Жуковского (8763);

- Зона по пр. 50 лет Октября в районе домов № 68-70 (6955).

В Чапаевске:

- Территория в районе ул. Крестьянская, 6 (4808);

- Территория, прилегающая к спортивной площадке, по ул. Радищева, 36 (3968).

В муниципальном районе Безенчукский: 

- Территория, прилегающая к Безенчукской центральной районной больнице (1745);

-  Спортивная площадка между домом по ул. Советская, 103 и детским садом «Росинка» в Безенчуке (1042);

- Пешеходная зона в Безенчуке по ул. Кирова (от ул. Советская, 35 до ул. Садовая, 58) (868);

- Спортивно-оздоровительная и детская игровая площадки по ул. Центральная, 16 в пгт. Осинки (2 этап) (848);

- Рекреационная зона по ул. Пушкина в Безенчуке (843);

- Пешеходная зона на территории железнодорожной станции «Звезда» по ул. Кооперативной, ул. Центральной и ул. Юбилейной (655);

- Пешеходная зона в Безенчуке по ул. Тимирязева (нечетная сторона от школы № 3 до жилого дома № 3 (564).

«Второй год жители региона проявляют активность в выборе общественных территорий для благоустройства в своем муниципалитете, – отмечает министр энергетики и ЖКХ Самарской области Александр Мордвинов. – Прошлогодний результат превышен на 43 тыс. голосов и составил 409 911. Большой вклад в вовлечение жителей региона в голосование внесли волонтеры. Отлично сработали организаторы голосования на региональном и муниципальном уровнях. Всем огромное спасибо за плодотворную работу». 

Всего в голосовании по всей стране приняли участие 10,7 миллионов россиян, что на миллион больше, чем в 2021 году.

Фото: Дильдина Светлана

Теги: В центре внимания

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Дмитрий Азаров поздравил соцработников региона с профессиональным праздником
08 июня 2022, 12:20
Дмитрий Азаров поздравил соцработников региона с профессиональным праздником
Задача всех уровней власти – сделать социальную службу еще более современной, мобильной и максимально человекоцентричной. Общество
122
В дни проведения фестиваля «САМ. ФЕСТ» транспортное обслуживание жителей и гостей Самары усилят
08 июня 2022, 09:43
В дни проведения фестиваля «САМ. ФЕСТ» транспортное обслуживание жителей и гостей Самары усилят
Просим горожан и гостей региональной столицы заблаговременно планировать свои поездки. Транспорт
393
В Аньхое находятся штаб-квартиры известных китайских производителей коммерческого транспорта.
07 июня 2022, 20:19
Самарская область и китайская провинция Аньхой будут развивать сотрудничество в промышленности, науке, образовании и туризме
В Аньхое находятся штаб-квартиры известных китайских производителей коммерческого транспорта. Политика
1249

  • Консультант плюс
В центре внимания
Для благоустройства в 2023 году жители Самарской области выбрали 50 общественных пространств
8 июня 2022  13:43
Для благоустройства в 2023 году жители Самарской области выбрали 50 общественных пространств
91
Дмитрий Азаров поздравил соцработников региона с профессиональным праздником
8 июня 2022  12:20
Дмитрий Азаров поздравил соцработников региона с профессиональным праздником
122
В дни проведения фестиваля «САМ. ФЕСТ» транспортное обслуживание жителей и гостей Самары усилят
8 июня 2022  09:43
В дни проведения фестиваля «САМ. ФЕСТ» транспортное обслуживание жителей и гостей Самары усилят
393
В Аньхое находятся штаб-квартиры известных китайских производителей коммерческого транспорта.
7 июня 2022  20:19
Самарская область и китайская провинция Аньхой будут развивать сотрудничество в промышленности, науке, образовании и туризме
1246
В Самарской области из-за дождливой погоды сроки завершения сельскохозяйственных работ сдвинулись
7 июня 2022  11:38
В Самарской области из-за дождливой погоды сроки завершения сельскохозяйственных работ сдвинулись
475
Весь список