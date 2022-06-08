Для благоустройства в 2023 году жители Самарской области выбрали 50 общественных пространств

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Всероссийское голосование по выбору объектов, которые будут благоустроены в регионе в 2023 году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», завершилось 30 мая. Голосование проходило на федеральной платформе 63.gorodsreda.ru с 15 апреля по 30 мая. В нем приняли участие более 409 911 жителей Самарской области.

Голосование проходило в десяти городах региона и муниципальном районе Безенчукский. Из 106 предложенных общественных пространств жителям необходимо было выбрать те, которые, по их мнению, в первую очередь нуждаются в трансформации. Победителями голосования признаны 50 общественных территорий.

В Самаре:

- Парк Молодежный (27214);

- Сквер «Самарец» (25509);

- Ерик Парк (22763);

- Парк «Воронежские озера» (22429).

В Тольятти:

- Парк Победы (1 этап) (33538);

- Парк Центрального района (1 этап) (14680).

В Жигулевске:

- «Березовая роща» (4597);

- Спортивная площадка между налоговой и ФСС (1259);

- Площадка для выгула и дрессировки собак в мкр-н Яблоневый овраг (1121);

- Променад «Морквашинский» от дома № 55 по ул. Морквашинская до пер. Механический (вдоль ручья) (1003);

- Общественная территория «У ручья» около КДЦ (868);

- Площадь Мира (827);

- Сквер «Жигулевская мозаика» на Гидростроителей, 10 (624);

- Променад «Морквашинский» от пер. Механический до ТД «Фрегат» (415);

- Променад «Морквашинский» от Набережной до ж/д переезда по ул. Морквашинская (303).

В Кинеле:

- «Спортивное ядро» в районе образовательного центра «Лидер» (ул. 27 Партсъезда, спортплощадка), 3 этап (3343);

- Сквер «Сосновый бор» (пгт Усть-Кинельский, ул. Речная), 3 этап (3004);

- Общественная территория в жилом квартале в районе МКД № 122, 122А по ул. Орджоникидзе) (1586);

- Березовая роща в пгт Алексеевка (ул. Невская, в районе дома № 25) (1350);

- Общественная территория в жилом квартале в районе МКД № 30 и 32 по ул. Украинская - дома № 29 по ул. Герцена и дома № 28а по ул. Мостовая (1303);

- Общественная территория в микрорайоне Лебедь (ул. Школьная, 7), 1 этап (1231).

В Новокуйбышевске:

- Парк Победы, 2 этап (4239);

- Территория в районе домов по пр. Победы, № 48А и ул. Карбышева, №8А (2940);

- Парк «Патриот – Солдатский лес», 3 этап (2515);

- Территория в районе дома №14б по ул. Карбышева (1876);

- Сквер за гостиницей «Ретро» (1417);

- Сквер на ул. Свердлова (2 этап) (1397);

- Территория рядом с ЗАГС по ул. Молодежная (1357);

- Территория в районе домов по ул. Чернышевского, 16 и Ленинградская, 5 (1256).

В Октябрьске:

- Общественная территория по ул. 3-го Октября (2384);

- Общественная территория по переулку Чапаева (2257);

- Территория бывшего Старо-Костычевского Смоленского женского монастыря, места обретения святых мощей схимонаха Пантелеимона (кладбище «Костычевское», переулок Проходной) (1037).

В Отрадном:

- Сквер на пересечении ул. Орлова и ул. Сабирзянова (2174);

- Сквер за спортивным комплексом «Шанс» (2113);

- Сквер по ул. Нефтяников (2 этап) (1896).

В Похвистнево:

- Парк «Юбилейный», 2 этап (1108);

- Пешеходная зона на ул. Андрея Васильева, 3 этап (1082);

- Парк на привокзальной площади (904).

В Сызрани:

- Территория стадиона «Локомотив» (11299);

- Пешеходная зона вдоль ул. Жуковского (8763);

- Зона по пр. 50 лет Октября в районе домов № 68-70 (6955).

В Чапаевске:

- Территория в районе ул. Крестьянская, 6 (4808);

- Территория, прилегающая к спортивной площадке, по ул. Радищева, 36 (3968).

В муниципальном районе Безенчукский:

- Территория, прилегающая к Безенчукской центральной районной больнице (1745);

- Спортивная площадка между домом по ул. Советская, 103 и детским садом «Росинка» в Безенчуке (1042);

- Пешеходная зона в Безенчуке по ул. Кирова (от ул. Советская, 35 до ул. Садовая, 58) (868);

- Спортивно-оздоровительная и детская игровая площадки по ул. Центральная, 16 в пгт. Осинки (2 этап) (848);

- Рекреационная зона по ул. Пушкина в Безенчуке (843);

- Пешеходная зона на территории железнодорожной станции «Звезда» по ул. Кооперативной, ул. Центральной и ул. Юбилейной (655);

- Пешеходная зона в Безенчуке по ул. Тимирязева (нечетная сторона от школы № 3 до жилого дома № 3 (564).

«Второй год жители региона проявляют активность в выборе общественных территорий для благоустройства в своем муниципалитете, – отмечает министр энергетики и ЖКХ Самарской области Александр Мордвинов. – Прошлогодний результат превышен на 43 тыс. голосов и составил 409 911. Большой вклад в вовлечение жителей региона в голосование внесли волонтеры. Отлично сработали организаторы голосования на региональном и муниципальном уровнях. Всем огромное спасибо за плодотворную работу».

Всего в голосовании по всей стране приняли участие 10,7 миллионов россиян, что на миллион больше, чем в 2021 году.

Фото: Дильдина Светлана