Деревьев почти не осталось: начато строительство развязки на Ново-Садовой

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Горожане начали массово жаловаться на снос растительности. Остается открытым вопрос, благоустроят ли территорию около развязки после завершения строительства.

— Взялись за работу быстро, главное, чтобы потом задержек не было, но выходит как-то по-варварски. Зачем, интересно, снесли деревья, стоявшие на дублере в одну линию с опорами контактной сети трамвая? Опоры контактной сети при этом не тронули. Будет потом так же пусто, как на Московском шоссе, — прокомментировал один из местных жителей.

Кроме того, из-за стартовавших перекрытий в городе стало больше пробок. В частности, полностью встала улица Советской Армии. 19 марта ее сузили.

Также перекрыли движение по дублеру Ново-Садовой по нечетной стороне — от Гастелло до Советской Армии. Летом ограничения введут на самой Ново-Садовой, пишет 63.ру.

Автор: Евгений Щекин / Youtube.com

Фото: скрин видео