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«Чистое село»: в селе Тимашево завершены работы по восстановлению напорного канализационного коллектора

14 июля 2021 14:51
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Общественная инициатива «Чистое село» имеет большое социальное значение и широкий общественный резонанс.

В селе Тимашево завершены работы по восстановлению напорного канализационного коллектора на улице Луговая. В ходе работ 1 680 метров изношенного металлического коллектора заменили на более долговечный полиэтиленовый. Новый коллектор уложен на глубину 2 метра.

Осенью 2020 решением жителей села Тимашево была подана заявка на участие в губернаторском проекте «СОдействие» с целью получения субсидии из областного бюджета на проведение работ по модернизации напорного канализационного коллектора. Спустя всего полгода, в июле 2021 года, работы по замене старого коллектора полностью выполнены.

Проект «Чистое село» – наглядная иллюстрация концепции программы Губернатора Самарской области «СОдействие». Поддержка социально-значимых инициатив жителей региона – задача, которую неоднократно ставил Дмитрий Азаров перед главами муниципальных районов, и именно она лежит в основе проекта «СОдействие». Его уникальность в том, что это не просто программа финансирования из бюджета, а инструмент, помогающий выявить наиболее острые вопросы благоустройства, в которых готовы принять финансовое участие сами жители.

Общественная инициатива «Чистое село» имеет большое социальное значение и широкий общественный резонанс. Понимая, что в случае поломки изношенной системы канализации, будет остановлена работа социальных учреждений (детских садов, школ), организаций, подключенных к системе центральной канализации на территории сельского поселения Тимашево, а также градообразующего предприятия ООО «РКК-Самара», в реализации проекта были задействованы не только бюджетные средства, но также финансовые возможности предприятий и жителей села.

«Канализационные коллекторы – важнейшая составляющая социально-производственной инфраструктуры любого населенного пункта. Выход из строя коллектора может  привести к разливу канализации на земли сельскохозяйственного назначения, сточные воды могут попасть в реку Большой Кинель, без канализации остановится работа организаций и предприятий, подключенных к системе центральной канализации, – комментирует Вячеслав Чаплыгин. – Поэтому своевременное восстановление канализационного коллектора позволило избежать проблем с промерзанием и его последующим разрывом». 

Укладка нового канала проводилась в непростых условиях – заболоченность местности и близкорасположенные грунтовые воды серьезно усложнили работу строителей. «Инициатива, которую мы назвали «Чистое село» не просто про бытовое удобство сельчан. Это и решение вопроса экологии – канализационные отходы во время весеннего таяния снегов больше не будут попадать в окружающие водоемы и в последующем в реку Большой Кинель. А внимание к таким деталям поднимает престиж жизни на селе: чем комфортнее жителям, тем привлекательнее наше село для потенциальных новоселов», – делится житель с. Тимашево Дмитрий Елизаров.

 

Теги: «Чистое село» общественная инициатива

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