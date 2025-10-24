Более 27 км сетей ливневой канализации и свыше 1000 колодцев прочищено в Самаре

66

В Самаре завершаются сезонные работы по комплексной очистке ливневой канализации. На сегодняшний день сотрудники МП «Инженерные системы» г. Самара прочистили порядка более 27 км сетей и 1035 колодцев. По поручению главы города Ивана Носкова повышенное внимание уделяют объектам, где прошлой осенью и весной текущего года при активных осадках чаще всего происходили подтопления.

«Стартовал сезон затяжных осенних дождей в Самаре, и совсем немного осталось до начала зимы, когда морозы периодически сменяются оттепелью. Чтобы существующие ливневки эффективно справлялись с наплывом талых и дождевых вод, заранее их прочищаем – промываем, устраняем засоры, убираем мусор, сухую листву, смёт с дорог, иловые отложения. Это позволит предотвратить сильные подтопления улиц, дворов и общественных территорий. Как известно, ливневками оснащены не все районы и кварталы города, поэтому к откачке воды подготовлена спецтехника. Особое внимание уделим тем территориям, которые подтапливаются ежегодно весной и осенью», – сказал глава города Самара Иван Носков.

Для гидродинамической очистки водосточных сетей сейчас задействовано около 30 человек в составе 6-8 бригад. На каждом участке МП «Инженерные системы» используют бойлерную каналоочистительную машину, способную подавать в трубы воду под давлением до 160 атмосфер, и машину для откачки.

«Трубы должны быть полностью открыты для приема стоков, – подчеркнул главный инженер МП «Инженерные системы» города Самара Олег Прокопенко. – В Куйбышевском и Кировском районах, где часть улично-дорожной сети не оснащена ливневками, при значительном выпадении осадков зачастую требуется откачка вод. Подрядчикам, которые занимаются содержанием территорий, готовы помогать техникой. На нашем предприятии имеется восемь илососов, а также по три комбинированных машины и машины специально для гидродинамической очистки сетей».

Общая протяженность городских трубопроводов дождевой канализации составляет 402,38 км, на сетях находятся более 16 тысяч смотровых и дождеприемных колодцев. Очистка водоотводящих трубопроводов выполняется по графику, который формируется по результатам техосмотра и на основе опыта эксплуатации сетей. Помимо частоты засоров, учитываются уклоны трубопроводов и другие гидравлические условия их работы, диаметр труб и материал, из которых они изготовлены, и пр. Также предприятие обслуживает четыре канализационные насосные станции в Куйбышевском и Кировском районах.

В рамках планового ремонта и содержания дождевой канализации в этом году отремонтировано 212 смотровых и 135 дождеприемных колодцев. С наступлением морозов для удаления ледяных пробок коммуникации будут проливать горячей водой. В случае, если вы обнаружили в городе сломанную или отсутствующую решетку ливневки либо крышку колодца, необходимо сообщить об этом в диспетчерскую службу МП «Инженерные системы» по телефону: 8 (846) 931-95-87 (круглосуточно).

Напомним также, что на улице Дачной завершается строительство ливневой канализации в рамках капитального ремонта участка дороги, рассчитанного на 2025-2026 гг.