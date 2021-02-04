Более 2,7 тыс. тонн снега вывезли за ночь с основных дорог Самары

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3 февраля дорожные и коммунальные службы региона и муниципалитетов работают в усиленном режиме.

По сообщению министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области, ночью с основных городских трасс вывезено более 2,7 тысяч тонн снега. Речь идет о Московском шоссе, ул. Ново-Садовой, Кировском мостовом переходе.



В день, 4 февраля планируются работы по очистке тротуаров, заездных карманов автобусов, по подходам к пешеходным переходам и обработке противогололедными материалами. В связи с таянием снега на Московском шоссе открывают дождеприемники. Организованы мобильные бригаде по очистке дорожных знаков и светофоров от наледи и налипшего мокрого снега. Будьте внимательны на дороге, берегите себя и своих близких!

