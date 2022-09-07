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Благодаря обращению к губернатору в соцсетях в поселке Сухая Вязовка установили освещение

7 сентября 2022 11:31
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Благодаря обращению к губернатору в соцсетях в поселке Сухая Вязовка установили освещение

Накануне учебного года многодетная семья из Волжского района обратилась к главе региона Дмитрию Азарову в соцсетях с просьбой установить освещение по дороги в школу. По словам многодетных родителей, вопрос не решался 5 лет. Они просили установить всего две световых опоры около дома, который построили с нуля.


«Мы многодетная семья, у нас один ребёнок инвалид детства, им очень страшно передвигаться в тёмное время суток. Приезжала прокуратура района, осмотрела что освещение реально нет, выпивала предписание, но вопрос не решился. У нас один дом в поле, где выдали землю, до ближайшего освещаемой улицы порядка 400 метров. Дмитрий Игоревич, помогите, пожалуйста», - написал многодетный папа. В семье он работает один и каждый день возить детей в школе на машине у него нет возможности.


После сигнала губернатору, администрация Волжского района организовала выезд в Сухую Вязовку, нашли подрядчика и установили световые опоры и освещение. Путь к знаниям для ребят из многодетной семьи стал безопасным благодаря обращению к Дмитрию Азарову и работе системы мониторинга «Инцидент Менеджмент» - основному инструменту ЦУР Самарской области. 

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