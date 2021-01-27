Благодаря нацпроекту в регионе отремонтировали дорогу туристического и школьного маршрутов

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В Самарской области в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным, в 2020 году отремонтировали участок трассы «Курумоч - Новый Буян» - Старая Бинарадка» протяженностью 10 км.

Дорога соединяет между собой поселки Красноярского и Волжского районов и проходит вдоль Старобинарадского бора до древнего исторического села Старая Бинарадка.

Маршрут востребован в любое время года. По этой дороге на протяжении восьми лет ежедневно возят детей из Старой Бинарадки в Курумоченскую среднюю школу. Кроме местных жителей дорогой пользуются дачники, грибники, а также туристы — посетители достопримечательностей и святых мест. К целебным родникам приезжают со всей Самарской области и других регионов России. Обновленная дорога – единственный путь к туристическим достопримечательностям.

Участок протяженностью более 10 км приведен в порядок по контракту жизненного цикла, благодаря чему подрядная организация, выполнившая ремонт, будет осуществлять круглогодичное содержание автотрассы в течение трех лет.

В рамках контракта общей стоимостью более 186 млн рублей проезжая часть дороги была расширена до семи метров. Новая конструкция дорожной одежды была усилена за счет подстилающего песчаного слоя толщиной 20 см и тридцатисантиметрового щебеночного основания. Следом за ним был уложен слой из крупнозернистого асфальтобетона толщиной 8 см и износоустойчивое дорожное покрытие толщиной 5 см. Аналогичным образом отремонтированы пересечения и примыкания дороги. Благодаря усилению дорожной одежды трасса прослужит долгие годы.

На всем протяжении автострады произведен ремонт водопропускных труб, что убережет дорожное основание от размытия.

Особое внимание в ходе ремонта было уделено обустройству дороги элементами дорожной безопасности: нанесена разметка термопластиком, вдоль проезжей части установлены сигнальные столбики, а также 110 новых дорожных знаков.

Трассу привели в порядок за лето и сдали в августе, хотя должны были только в конце сентября. Такое опережение намеченных сроков для Самарской области — не редкость, работы на большинстве объектов в 2020 году завершены досрочно. Это заслуга добросовестных подрядчиков и результат работы руководства региона.

Интересы региона защищают на самом высоком уровне. Благодаря командной работе Правительства Самарской области и личному контролю Губернатора Дмитрия Азарова обеспечивается достижение высоких результатов реализации национальных проектов, передает пресс-служба облправительства.

Фото: пресс-служба облправительства