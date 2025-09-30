Благодаря госпрограмме в Самарской области обновляют инфраструктуру в сельских территориях

Я нашел ошибку
Главные новости:
Самым юным участникам дорожного движения полицейские в игровой форме рассказали о значении сигналов светофора и дорожных знаков.
Сотрудники ГАИ СО продолжают проводить профилактические встречи с подрастающим поколением
Данила Касимов завоевал две серебряные медали в синхронных прыжках.
Тольяттинец Дмитрий Нартов - победитель этапа Кубка мира по прыжкам на батуте
В ГД рассказали, какие выплаты ждут пенсионеров ко Дню пожилого человека
В ГД рассказали, какие выплаты ждут пенсионеров ко Дню пожилого человека
сортировщики стали самой востребованной вахтовой профессией для студентов
Сортировщики стали самой востребованной вахтовой профессией для студентов
В Самаре в «Заварке» пройдет творческая встреча (12+) с клубом молодых архитекторов «ДОМ:А»
В Самаре в «Заварке» пройдет творческая встреча (12+) с клубом молодых архитекторов «ДОМ:А»
Вчера вечером в Безенчукском районе загорелся дом
Вчера вечером в Безенчукском районе загорелся дом
Селекция как основа продовольственной безопасности: в Самарской области прошла научно-практическая конференция по сое
Селекция как основа продовольственной безопасности: в Самарской области прошла научно-практическая конференция по сое
В Самарской области завершился VI Международный фестиваль искусств «Шостакович. Над временем»
В Самарской области завершился VI Международный фестиваль искусств «Шостакович. Над временем»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 82.87
-0.74
EUR 97.14
-0.54
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре в «Заварке» пройдет творческая встреча (12+) с клубом молодых архитекторов «ДОМ:А»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка Оксаны Стоговой
В Самаре пройдет экскурсия для детей «Камера! Мотор! Детство!»
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Благодаря госпрограмме в Самарской области обновляют инфраструктуру в сельских территориях

30 сентября 2025 11:00
139
Благодаря госпрограмме в Самарской области обновляют инфраструктуру в сельских территориях

В 2025 году в Самарской области продолжается реализация мероприятий по комплексному развитию сельских территорий, направленных на модернизацию инженерной и коммунальной инфраструктуры. В рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий Самарской области» запланированы значимые проекты в четырех населенных пунктах: селе Большая Глушица (Большеглушицкий район), селе Исаклы (Исаклинский район), селе Утевка (Нефтегорский район) и городе Нефтегорск.

В селе Исаклы уже завершено строительство тепловой сети до многоквартирного дома по улице Мелиоративной, что обеспечит стабильное теплоснабжение жильцов. Построены линии передачи данных в сквере Молодоженов на улице Куйбышевской для расширения доступа к высокоскоростному интернету и повышения цифровой доступности. Также в райцентре будет проведен капитальный ремонт водопроводных сетей, что повысит надежность водоснабжения.

В селе Большая Глушица осуществляется реконструкция канализационных очистных сооружений, что повысит экологическую безопасность и эффективность очистки сточных вод. Капитальный ремонт водопровода на втором этапе обеспечит надежное и качественное водоснабжение для жителей. Кроме того, запланировано строительство канализационных сетей на улицах Чапаевской, Красноармейской, Бакинской, Пугачевской, Гагарина, Рабочей и Кировской, что позволит подключить домовладения к централизованной канализации.

В селе Утевка внимание будет сосредоточено на создании современной системы водоснабжения и водоотведения. Работы по реконструкции водозабора вышли на завершающую стадию. Скоро жители села Утевка будут обеспечены надежным источником водоснабжения. Реализация проекта позволит обеспечить бесперебойное водоснабжение села. Проектирование и строительство очистных сооружений для хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 500 кубометров в сутки обеспечит экологически безопасное обращение со сточными водами и позволит подключить к канализационной системе новые объекты.

В Нефтегорске производится капитальный ремонт тепловых сетей, направленный на снижение теплопотерь и повышение надежности теплоснабжения жилого фонда и социальных объектов.

На реализацию объектов инженерной инфраструктуры в этом году из федерального и областного бюджетов предусмотрено почти 700 млн рублей и еще более 400 млн рублей предусмотрено на реализацию объектов социальной инфраструктуры.

«Обновление инженерной и коммунальной инфраструктуры в сельской местности играет ключевую роль в повышении качества жизни населения и обеспечивает комфортные бытовые условия для жителей. Кроме того, модернизированная инфраструктура создает технические предпосылки для подключения новых жилых и социальных объектов, что стимулирует развитие сельских территорий и делает их более привлекательными для жизни и инвестиций», – рассказал Алексей Попов, министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.

В 2025 году самарский регион реализует мероприятия в рамках госпрограммы на сумму более 1,9 млрд рублей. На 2026 год сформирована заявка на сумму свыше 4,5 млрд рублей. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал, что заявки, которые уже поданы, получат поддержку региона.

Источник фото: ГБУ ДПО «Самара-АРИС».

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

В центре внимания
1 октября 2025 года в Самарской области зазвучат сирены
30 сентября 2025  11:51
1 октября 2025 года в Самарской области зазвучат сирены
130
Вячеслав Федорищев обратился к жителям губернии по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией
30 сентября 2025  11:19
Вячеслав Федорищев обратился к жителям губернии по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией
217
Более 10,5 тонн еды съели на гастрономическом фестивале «Самара со вкусом»
30 сентября 2025  10:51
Более 10,5 тонн еды съели на гастрономическом фестивале «Самара со вкусом»
149
В Самаре в октябре завершается сезон работы садово-дачных автобусных маршрутов
29 сентября 2025  13:59
В Самаре в октябре завершается сезон работы садово-дачных автобусных маршрутов
343
Царство вкуса: в Самаре два дня проходил Гастрофест: ФОТО
29 сентября 2025  13:25
Царство вкуса: в Самаре два дня проходил Гастрофест: ФОТО
496
Весь список