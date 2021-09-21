БКД: благодаря нацпроекту в Чубовке построили тротуар в два с половиной километра

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По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Кинельском районе Самарской области отремонтировали 12 км межмуниципальной автомобильной дороги Чубовка – Сырейка – Обводная г. Самары, построили 2,5 км нового тротуара и привели в нормативное состояние мост через реку Падовка на км 7+343 автодороги.

Новый тротуар обустроили по просьбам местных жителей, теперь путь до работы или магазина стал комфортным и безопасным. В процессе строительства, подрядная организация совместно с местными жителями планировала подъезды к каждому дому, учтены были все пожелания.

По мосту через реку Падовка, который соединяет село Сырейка с посёлком Бугры проходит маршрут школьного автобуса.

В рамках ремонта моста произвели монолитное укрепление конусов, восстановление защитного слоя бетонных поверхностей, обновление дорожной одежды.

На автобусной остановке в селе Чубовка, с двух сторон обустроили пешеходный переход. Всего, в рамках обеспечения безопасности дорожного движения установили 243 дорожных знака, 0,5 км барьерного ограждения, обновили 4 автобусные остановки, разметку нанесли термопластиком.

Фото: пресс-служба превительства СО