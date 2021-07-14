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Безопасная городская среда: объекты нацпроектов не могут находиться под ЛЭП

14 июля 2021 11:23
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Безопасная городская среда: объекты нацпроектов не могут находиться под ЛЭП

В Самарской области большое внимание уделяется благоустройству территорий и реализации программы «Формирование комфортной городской среды», созданной в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Энергетики филиала ПАО «Россети Волга» - «Самарские распределительные сети» обращают внимание: городская среда должна быть безопасной!

В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 в охранной зоне ЛЭП запрещено размещать детские площадки, парковки, рынки и места для сбора мусора. 

Однако прямо под проводами появляются места массового скопления людей и общественные территории, благоустроенные по программе КГС. Так, в с. Александровка Большеглушицкого района Самарской области новая детская площадка строится прямо под проводами воздушной линии электропередачи 0,4 кВ. Еще одна воздушная линия проходит с другой стороны детской площадки. В Куйбышевском районе г.о. Самара в рамках программы «Комфортная городская среда» была установлена детская площадка прямо под проводами воздушной линии электропередачи 110 кВ.

Энергетики напоминают: благоустройство территорий должно вестись в строгом соблюдении существующих  требований, правил и только после согласования с сетевой организацией. В охранных зонах запрещаются любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни и здоровью граждан.

Теги: ЛЭП формирование комфортной среды

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