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В Волжском районе закрывается на капремонт мост через реку Черную

26 мая 2025 14:09
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Мост расположен на автодороге Самара – Оренбург до а/д Самара – Волгоград. 

В Волжском районе Самарской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» начинается капитальный ремонт моста через реку Черную, расположенного на автодороге Самара – Оренбург до а/д Самара – Волгоград. 

В рамках проведения ремонтных работ будут полностью заменены опоры и балки пролетных строений искусственного дорожного сооружения. В связи с этим с 8.00 27 мая искусственное сооружение будет полностью закрыто для движения транспортных средств. 
Помимо восстановления моста подрядная организация построит локальные очистные сооружения, уширит подходы, полностью заменит конструкцию дорожной одежды, установит новые дорожные знаки и барьерное ограждение, нанесет разметку. Капитальный ремонт моста должен завершиться до 30 ноября 2025 года.

Дорога Самара – Оренбург до а/д Самара – Волгоград, на которой расположен мост, входит в опорную сеть дорог Самарской области. Она обеспечивает выезд из областного центра в сторону Оренбурга и имеет выход на федеральную сеть дорог. В 2023 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» был выполнен ремонт участка дороги протяженностью 20 км. 

Для объезда закрытого участка до завершения капитальных работ рекомендуется выбирать альтернативные пути движения – по федеральным автодорогам А-300 или Р-229. Также объехать закрытый участок можно по трассе регионального значения Николаевка – Черновский – Белозерки.

Всего в 2025 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» будет проведен ремонт и капремонт 16 искусственных сооружений протяженностью более 800 погонных метров. 

Мосты расположены на дорогах регионального значения в Волжском, Красноярском, Елховском, Приволжском, Кинель-Черкасском, Шигонском, Камышлинском, Большечерниговском, Ставропольском, Большеглушицком, Алексеевском, Похвистневском и Кошкинском районах. Большая часть из них входит в маршруты движения между сельскими населенными пунктами.

 

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