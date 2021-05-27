Я нашел ошибку
Главные новости:
На заседании обсудили меры социальной адаптации осужденных и требования к трудовым мигрантам.
Дмитрий Азаров провел заседание координационного совещания по обеспечению правопорядка на территории региона
Службы благоустройства восстанавливают цветники.
Аномальная жара  заметно повлияла на состояние цветников на улице  Ленинградской
Реализуется государственная программа Самарской области «Содействие занятости населения Самарской области на 2019-2023 годы»
Для выравнивания ситуации с обеспечением кадрами во всех сферах экономики региона ведется системная межведомственная работа
По словам Дмитрия Азарова, реконструкция набережной Тольятти – один из приоритетных инфраструктурных проектов Самарской области.
В Тольятти состоялось расширенное совещание по строительству набережной
Изменение маршрута полета должно быть одобрено властями.
Россия не выдала разрешение австрийской авиакомпании Austrian Airlines лететь в РФ в обход Белоруссии
Он также призвал Европейский союз усилить давление на белорусского президента Александра Лукашенко.
Создатель Telegram-канала NEXTA Путило: "Мы просим Польшу о дополнительной охране"
По состоянию на 26 мая трудоустроено 1049 подростков. Основной этап трудоустройства начинается с июня в период летних каникул.
Служба занятости СО предлагает подросткам получить первые трудовые навыки во время каникул
Мальчишка поскользнулся на волнорезе и упал в воду.
В Октябрьске мужчина спас тонущего ребенка
Наверх
Самара  +24 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.46
-0.01
EUR 89.66
-0.28
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В региональном центре «Мой бизнес» обсудили вопросы подготовки специалистов в сфере высоких технологий
Самарская областная библиотека отмечает Общероссийский день библиотек
В Самаре рядом со стадионом "Солидарность Арена" состоится полумарафон «ЗаБег.РФ»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Аномальная жара  заметно повлияла на состояние цветников на улице  Ленинградской

27 мая 2021 18:12
60
Службы благоустройства восстанавливают цветники.

Благоустройство и озеленение одной из самых любимых прогулочных зон города – улицы Ленинградской продолжаются. 

«Цветы требуют внимания и ухода, ежедневного полива и прополки, также требуется рыхление почвы. В этом году наша работа знаительно осложнилась: часть цветов погибла в связи с аномальной жарой и шквалистым порывистым ветром. За все время моей работы такое произошло впервые», - подчеркнул мастер участка ООО «Кедр-1» Павел Камышев.

Несмотря на 18 тысяч уже высаженных цветов, рабочая бригада начала компенсационную высадку и на Ленинградской. К каждой клумбе – индивидуальный подход.

Над цветочным «ковром» на данной территории трудятся порядка десяти специалистов и несколько единиц спецтехники. Особое внимание здесь уделяют и покрытию тротуаров.

«Наше учреждение осуществляет непосредственный контроль за содержанием пешеходных зон улицы Ленинградской. В частности, мы контролируем факт проведения своевременного подметания, мойки покрытия, полива деревьев и цветников», - уточнил начальник отдела контроля МБУ  «Дорожное хозяйство» Дмитрий Трофимов.

Также, специалисты следят за качеством проведения работ по покосу травы на придорожных газонах. Напомним, этой весной с учетом синоптической ситуации покос в Самаре начали на две недели раньше, чем в прошлом году. Первый заместитель Главы г. о. Самара Владимир Василенко поручил следовать актуальным графикам, при этом особое внимание уделить гостевым и туристическим маршрутам, общественным пространствам (скверам, паркам и т.д.), знаковым городским объектам.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: восстанавливают цветники улица  Ленинградская

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

В центре внимания
27 мая 2021  15:53
Дмитрий Азаров поставил задачу выработать план дополнительных действий для безопасности школ
Политика
145
В СУ СКР по Самарской области сменилось руководство
27 мая 2021  13:34
В СУ СКР по Самарской области сменилось руководство
Политика
301
Продлена регистрация на молодёжный форум ПФО «iВолга» в Самарской области
27 мая 2021  12:47
Продлена регистрация на молодёжный форум ПФО «iВолга» в Самарской области
Общество
153
Тепло и сердечно поздравляю вас с завершением учебного года и окончанием школы!
26 мая 2021  14:29
Поздравление Дмитрия Азарова выпускников с окончанием школы 
Общество
409
26 мая 2021  14:06
Дмитрий Азаров поддержал идею создания энциклопедии о 170-летней истории развития Самарской губернии и Епархии
Общество
1602
Весь список