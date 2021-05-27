Аномальная жара  заметно повлияла на состояние цветников на улице  Ленинградской

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Благоустройство и озеленение одной из самых любимых прогулочных зон города – улицы Ленинградской продолжаются.

«Цветы требуют внимания и ухода, ежедневного полива и прополки, также требуется рыхление почвы. В этом году наша работа знаительно осложнилась: часть цветов погибла в связи с аномальной жарой и шквалистым порывистым ветром. За все время моей работы такое произошло впервые», - подчеркнул мастер участка ООО «Кедр-1» Павел Камышев.

Несмотря на 18 тысяч уже высаженных цветов, рабочая бригада начала компенсационную высадку и на Ленинградской. К каждой клумбе – индивидуальный подход.

Над цветочным «ковром» на данной территории трудятся порядка десяти специалистов и несколько единиц спецтехники. Особое внимание здесь уделяют и покрытию тротуаров.

«Наше учреждение осуществляет непосредственный контроль за содержанием пешеходных зон улицы Ленинградской. В частности, мы контролируем факт проведения своевременного подметания, мойки покрытия, полива деревьев и цветников», - уточнил начальник отдела контроля МБУ «Дорожное хозяйство» Дмитрий Трофимов.

Также, специалисты следят за качеством проведения работ по покосу травы на придорожных газонах. Напомним, этой весной с учетом синоптической ситуации покос в Самаре начали на две недели раньше, чем в прошлом году. Первый заместитель Главы г. о. Самара Владимир Василенко поручил следовать актуальным графикам, при этом особое внимание уделить гостевым и туристическим маршрутам, общественным пространствам (скверам, паркам и т.д.), знаковым городским объектам.

Фото: администрация Самары