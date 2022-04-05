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6 апреля в Самаре пройдет первый средник, а 9 апреля - первый Гагаринский субботник в рамках традиционного месячника по благоустройству.

Помимо представителей коммунальных служб и служб благоустройства города, общественных организаций, муниципальных и государственных служащих, волонтеров в генеральной уборке общественных пространств и дворовых территорий смогут принять участие и неравнодушные горожане.

Гражданам, желающим присоединиться к наведению чистоты и порядка во дворах, можно получить необходимый инвентарь.

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