37% самарцев низко оценили уборку снега коммунальными службами

Я нашел ошибку
Главные новости:
Вопрос продления программы льготной ипотеки под 6,5% в настоящее время активно обсуждается.
Песков рассказал об обсуждении вопроса продления льготной ипотеки
Выявить и победить: за год в губернии открыты 3 центра амбулаторной онкопомощи.
Дмитрий Азаров: «Меня радует желание и мотивация врачей работать в Самарской области»
За центром онкопомощи ГБ 4 закреплены жители трех районов областного центра-Ленинского, Самарского и Октябрьского – всего почти 157 тысяч человек.
Дмитрий Азаров  оценил работу и пообщался с коллективом центра амбулаторной онкологической помощи
В настоящее время  плановая офтальмологическая помощь оказывается в условиях дневного стационара.
За январь в больнице Ерошевского пролечено более 1000 пациентов
В Самаре усилят проверки по соблюдению масочного режима
В Самаре усилят проверки по соблюдению масочного режима
Дмитрий Азаров: «Губерния получила 28 980 вакцин, сегодня же их распределят в прививочные пункты».
Дмитрий Азаров: «Губерния получила 28 980 вакцин, сегодня же их распределят в прививочные пункты».
В Самарской области начинается подготовка к Тотальному диктанту"
В Самарской области начинается подготовка к "Тотальному диктанту"
С космодрома Плесецк стартовала самарская ракета "Союз-2.1б" с военным спутником
С космодрома Плесецк стартовала самарская ракета "Союз-2.1б" с военным спутником
Самара  -4 °C, Тольятти  -4 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.91
0.4
EUR 91.62
0.08
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Муниципалитет
Благоустройство
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарский областной художественный музей приглашает на выставку «Городские сказки»
В ЦРК «Художественный» откроется выставка Виктора и Татьяны Скляр в технике валяния: «Валяные чудеса»  
В Самаре пройдет Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

37% самарцев низко оценили уборку снега коммунальными службами

3 февраля 2021 09:34
160
37% самарцев низко оценили уборку снега коммунальными службами

Во многих российских городах 2021 год начался с обильных осадков. Автомобильный сайт «Дром» решил узнать у автолюбителей справляются ли со своей работой коммунальные службы в их городах во время снегопадов.  По результатам всероссийского опроса 75% водителей дали отрицательно оценили действия «коммунальщиков».

В Самарской области «единицу» за уборку снега поставили 13% опрошенных, «двойку» — 24% автомобилистов, а «тройку» — 31,6%. При этом, лишь 10,5% самарцев отметили высшим баллом их работу, вариант ответа «четверка» выбрали 21% респондентов. 

Хуже всего зимой на дорогах в Новосибирской области и Забайкальском крае. «Единицу» здесь поставили «дорожникам» 40% и 43% соответственно. Столичные коммунальные службы справляются лучше всех в стране. В Москве ровно треть опрошенных оценила их работу на «пять». Второе место за отлично очищенные города от снега заслужили дорожные службы из Тюменской области. Четверть тюменцев поставили высший балл. 

«У сибирских дорожников своя стратегия. В центральных регионах снег убирают в основном щетками, пока он падает. В сибирском регионе надо подождать, пока утрамбуется до состояния льда и только потом убирать его с помощью грейдера, погрузчиков и самосвалов, которые занимают по 1,5 полосы. Причем желательно делать это днем в час пик», – поделился один из участников опроса. 

Всероссийский опрос проводился с 13 по 26 января 2021 года среди пользователей сайта drom.ru. В нем приняло участие 12 168 человек. 

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

Благоустройство региона
3 февраля 2021  10:57
Музей Алабина в Самаре отремонтируют
Музей Алабина в Самаре отремонтируют
Здание музея построили в 80-ые годы XX века, и реновацию здесь ещё ни разу не проводили Благоустройство региона
151
3 февраля 2021  09:34
37% самарцев низко оценили уборку снега коммунальными службами
37% самарцев низко оценили уборку снега коммунальными службами
Хуже всего зимой на дорогах в Новосибирской области и Забайкальском крае. Благоустройство региона
158
2 февраля 2021  14:19
По плану, уже с 1 апреля текущего года, в здании школы начнут проводить занятия и кружки в рамках дополнительного образования.
Строительство школы в Новой Самаре полностью завершено
По плану, уже с 1 апреля текущего года, в здании школы начнут проводить занятия и кружки в рамках дополнительного образования. Благоустройство региона
313
Весь список
Капитальный ремонт в Самаре
14 мая 2020  19:42
Как правильно сделать влажную уборку
Как правильно сделать влажную уборку
 Влажная уборка – обязательная процедура, которую доктора рекомендуют делать раз в неделю в квартире. Однако, если вместе со взрослыми проживают дети,...Капитальный ремонт в Самаре
10380
23 апреля 2020  07:51
Ландшафтный дизайн и озеленение: основные принципы и особенности
Ландшафтный дизайн и озеленение: основные принципы и особенности
  С чего начать благоустройство приусадебного участка? Необходимо разработать план и реализовать его с учетом особенностей своего участка. Капитальный ремонт в Самаре
4139
24 марта 2020  19:03
Как ухаживать за суккулентами, и выращивать их в домашних условиях?
Как ухаживать за суккулентами, и выращивать их в домашних условиях?
 Рассказываем о растениях суккулетах, как выращивать и ухаживать за ними в домашних условиях.Капитальный ремонт в Самаре
4781
Весь список
Всё в Дом
1 февраля 2021  14:04
Благодаря компании «ТОП-Матрас.ру» покупка ортопедического матраса стала доступной практически всем слоям населения России
Как подбирать матрас по размеру
Благодаря компании « ТОП-Матрас.ру » покупка ортопедического матраса стала доступной практически всем слоям населения России. Всё в Дом
149
1 февраля 2021  13:54
Сельскохозяйственная продукция всегда востребована. Овощи и фрукты – комплекс витаминов и минералов, которые необходимы для здорового, полноценного рациона человека.
Как выбрать сетку для фруктов
Сельскохозяйственная продукция всегда востребована. Овощи и фрукты – комплекс витаминов и минералов, которые необходимы для здорового, полноценного рациона...Всё в Дом
96
18 января 2021  10:07
Шторы для дома это важный элемент у каждого окна, вы можете подобрать плотные шторы из тюля обратившись в helga.
Плотные шторы из тюля
Шторы для дома это важный элемент у каждого окна, вы можете подобрать плотные шторы из тюля обратившись в helga. Всё в Дом
722
Весь список
ЖКХ
3 февраля 2021  09:40
РКС-Самара завершили 2020 год, оформив почти 200 отчетов о работе
«РКС-Самара» завершили 2020 год, оформив почти 200 отчетов о работе
Причем каждый документ формируется в электронном и бумажном виде. ЖКХ
179
3 февраля 2021  09:26
За год еще сотни самарских домов забрали из общего котла деньги на капремонт
За год еще сотни самарских домов забрали из «общего котла» деньги на капремонт
В основном собственники жилья предпочитают перечислять средства на специальные счета ТСЖ, ЖСК или УК, которые управляют их домами. ЖКХ
191
2 февраля 2021  16:07
В связи с повышением температуры воздуха и мокрым снегом основная задача служб благоустройства – не допустить подтопления участков улично-дорожной сети.
В изменившихся погодных условиях скорректирован перечень актуальных работ городских служб благоустройства
В связи с повышением температуры воздуха и мокрым снегом основная задача служб благоустройства – не допустить подтопления участков улично-дорожной сети. ЖКХ
516
Весь список

Экология
2 февраля 2021  13:26
Студенты организуют сбор вторсырья на городских площадках
Студенты организуют сбор вторсырья на городских площадках
Участники акции могут организовать неограниченное количество точек раздельного сбора отходов. Экология
370
2 февраля 2021  11:43
Первая партия батареек, собранных школьниками по проекту «Экозабота», доставлена на переработку
Первая партия батареек, собранных школьниками по проекту «Экозабота», доставлена на переработку
Среди активных участников проекта – школьники из регионов Приволжского федерального округа.  Экология
376
2 февраля 2021  09:31
Жителей Самарской области предупредили о сильном снеге
Жителей Самарской области предупредили о сильном снеге
Объявлен оранжевый  уровень опасности. Экология
301
Весь список
Видео
19 января 2021  12:01
Крылья Советов: Крупная победа в первом матче в 2021 году
Крылья Советов: Крупная победа в первом матче в 2021 году
Свою первую игру самарцы в этом году провели двумя составами.
Спорт в регионе
13194
13 января 2021  12:09
Татарстан поздравляет с Днем рождения Самарской Губернии
Рустам Минниханов: "Вы - признанный центр отечественной ракето-космической промышленности, самодостаточный и экономически-сильный регион."
Президент Татарстана Рустам Нургалиевич Минниханов поздравил наш регион с Днем рождения Самарской Губернии.
Социум
21582
13 января 2021  09:00
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарского региона с Днем Губернии
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарского региона с Днем Губернии
Сегодня нашей родной Самарской Губернии исполняется 170 лет! 
Социум
17932
Весь список
Фоторепортажи
5 октября 2020  10:28
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
Зрители увидели реконструкцию боя за Самару и смогли окунуться в начало 20 века. Культура
40333
13 сентября 2020  18:37
Самара отмечает День города: ФОТО
Самара отмечает День города: ФОТО
Праздник проходит на нескольких площадках со всеми санитарными мерами   предосторожности.
Социум
42079
31 августа 2020  14:59
Пятый ВолгаФест в Самаре: ФОТО как это было
Пятый «ВолгаФест» в Самаре: ФОТО как это было
Одно из самых ярких событий в культурной жизни не только Самарской области, но и ПФО, из-за пандемии в этом году проходило в обновлённом формате.
Культура
41628
Весь список
  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
Дмитрий Азаров: «Губерния получила 28 980 вакцин, сегодня же их распределят в прививочные пункты».
3 февраля 2021  13:59 
Дмитрий Азаров: «Губерния получила 28 980 вакцин, сегодня же их распределят в прививочные пункты».
Уже в течение дня они будут распределены по прививочным пунктам - всего их 137. Здравоохранение
109
На 3 февраля в Самарском регионе подтвержден 301 случай новой коронавирусной инфекции
3 февраля 2021  13:09 
На 3 февраля в Самарском регионе подтвержден 301 случай новой коронавирусной инфекции
35 человек выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявл Здравоохранение
165
До конца дня 3 февраля местами по Самарской области сохранится сильный туман
3 февраля 2021  09:57 
До конца дня 3 февраля местами по Самарской области сохранится сильный туман
Объявлен желтый уровень опасности.  Социум
296
Виктор Кудряшов провёл расширенное экстренное заседание штаба по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей Самарской области.
2 февраля 2021  22:28 
Виктор Кудряшов: прошу жителей области отменить  необязательные автомобильные поездки в ближайшие сутки
Виктор Кудряшов провёл расширенное экстренное заседание штаба по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей Самарской области. Социум
1869
Дмитрий Азаров почтил память участников Сталинградской битвы у Вечного огня на площади Славы
2 февраля 2021  13:45 
Дмитрий Азаров почтил память участников Сталинградской битвы у Вечного огня на площади Славы
Глава региона возложил цветы к Вечному огню и горельефу Скорбящей Матери-Родине. Социум
1171
Весь список
Акценты
Работающие пенсионеры получили право на прибавку
3 февраля 2021  12:20 
Работающие пенсионеры получили право на прибавку
Размер повышения — на величину не менее величины роста потребительских цен за прошедший год. В стране
217
Виктор Кудряшов провёл расширенное экстренное заседание штаба по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей Самарской области.
2 февраля 2021  22:28 
Виктор Кудряшов: прошу жителей области отменить  необязательные автомобильные поездки в ближайшие сутки
Виктор Кудряшов провёл расширенное экстренное заседание штаба по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей Самарской области. Социум
1873
На портале Госуслуг открыт раздел «Лист ожидания».
1 февраля 2021  21:16 
Оперштаб СО: приоритетную возможность привиться от коронавируса должны иметь и граждане, оставившие заявки на Госуслугах
На портале Госуслуг открыт раздел «Лист ожидания». Здравоохранение
3088
Весь список
Прямая речь/Интервью
Леонид Симановский: Самарской области выделено дополнительно более 38 млн рублей лекарства лечащихся на дому от COVID-19
28 января 2021  13:25 
Леонид Симановский: Самарской области выделено дополнительно более 38 млн рублей лекарства лечащихся на дому от COVID-19
Средства будут выделены из Резервного фонда Правительства РФ.  Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
5135
После крупной победы
19 января 2021  14:37 
Максим Витюгов: Если буду забивать такие мячи хотя бы раз за сезон, то буду рад
После крупной победы "Крыльев" над сербским "Спартаком" автор сумасшедшего по красоте гола в этой встрече Максим Витюгов ответил на вопросы... Спорт в регионе
12382
Юрий Астахов: Что не так с историческим поселением в Самаре?
18 января 2021  13:32 
Юрий Астахов: Что не так с историческим поселением в Самаре?
Архитектор Юрий Астахов рассказал о тонкостях градостроительных процессов в региональной столице. Социум
12873
Весь список
Новости Тольятти
29 января 2021  16:33
В ближайшее время планируется серия бизнес-миссий между регионами Гродно и Самарской областью. 
Технопарк «Жигулевская долина» налаживает сотрудничество с Беларусью
В ближайшее время планируется серия бизнес-миссий между регионами Гродно и Самарской областью.  Новости Тольятти
4353
27 января 2021  12:34
В Тольятти причиной массового инфицирования детей в школе стал норовирус
В Тольятти причиной массового инфицирования детей в школе стал норовирус
Площадь школы продезинфицировали, и к 25 января ученики вернулись в школу с дистанционного обучения. Новости Тольятти
5913
26 января 2021  12:08
Выставка Химия в красках открылась в администрации Тольятти
Выставка «Химия в красках» открылась в администрации Тольятти
В творческом проекте приняли участие профессиональные живописцы, художники-любители, учащиеся художественных школ и студий г. Тольятти и Самарской области. Новости Тольятти
6466
Весь список