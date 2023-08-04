303 двора и 141 общественное пространство: в Самаре и области продолжают активно благоустраивать территории

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В Самарской области активными темпами продолжаются работы по благоустройству общественных пространств и дворовых территорий. Помогают в этом госпрограмма «Формирование комфортной городской среды» (в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда»), региональный проект «Содействие», активное участие региона во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.

Как подчеркивал Губернатор Дмитрий Азаров, важнейшим условием воплощения проектов комфортной городской среды является неравнодушие жителей региона, их вовлеченность в обсуждение, какие территории необходимо привести в порядок, а также участие в реализации самих проектов. За пять лет благоустроены 784 общественных пространства и 1660 дворовых территорий.

«Люди не просто как должное принимают тот или иной объект. В первую очередь мы там приводим в порядок те дворы и общественные пространства, где есть активность людей, где люди сами готовы не только проголосовать и заявить объекты, а сами что-то руками сделать, а потом сохранять благоустройство, понимая, что это наша совместная работа, совместные достижения», - отметил Глава региона.

В этом году благодаря активности жителей в вопросах благоустройства территорий и усилиям органов власти в регионе работы идут на 303 дворовых территориях и 141 общественном пространстве. На 161 и 67 объектах соответственно работы уже завершены. «Задача жесткая, за лето надо справляться», - акцентировал внимание Губернатор.

Так, например, активно идет преображение территории парка Молодежный в Самаре. Этот парк благодаря небезразличной позиции жителей становится победителем общественного голосования по приоритетным объектам благоустройства третий год подряд. Раньше парк, как рассказала жительница микрорайона Ирина Дорофеева, был в таком состоянии, что приходить сюда с детьми не было никакого желания. «Мы участвовали в голосовании, очень хотелось, чтобы наш парк преобразился», - говорит она. Здесь уже появились освещение, детские площадки, новая входная группа. Сейчас, на втором этапе, восстанавливают озеро, которое раньше было достопримечательностью этого парка, и прилегающую территорию. Планируется смонтировать и фонтан. На третьем этапе, в 2024 году, появятся спортивные площадки.

Кроме того, в этом году будут воплощены проекты – победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Конкурс проводится по поручению Президента РФ Владимира Путина с 2018 года. Вовлеченность граждан здесь тоже один из критериев оценки и отбора проектов. Регион – активный участник этого конкурса с начала его проведения. В этом году появятся новые объекты: в Кинеле - продолжение концепции «Кинель – город чистых озер», в Октябрьске – Александровская аллея, в Новокуйбышевске – «Парк Дубки», в Жигулевске – «Морквашинский сад», в Похвистнево – «Парк ветра», в Нефтегорске – детский парк «Парад планет».

Недавно были объявлены победители восьмого конкурса. В Самарской области ими стали Чапаевск и Сызрань. В Чапаевске будет благоустроен парк им. В.И. Чапаева, в Сызрани - набережная реки Крымзы.

«За последние 4 года новые набережные появились во всех городах Самарской области, расположенных на Волге, во всех. Не мечтали даже об этом, а теперь это есть. И еще в двух селах – Приволжье и Ширяево. В Сызрани будем строить уже третью очередь набережной», - отметил Губернатор.

Ранее в Сызрани была сделана набережная у Кремлевского холма (проект «История на берегу трех рек»), завершаются работы на Монастырской набережной Сызранки. Жители оценили новое городское пространство. Наталья Карасева с внучкой сюда ходит гулять, говорит, раньше здесь все было заброшено, а сейчас глаз радуется: прогулочные зоны, велодорожки. «Люди очень рады. Надо преображать город, чтобы был чистый, уютный, красивый», - считает она.

В число победителей Всероссийского конкурса со своим проектом благоустройства центра города вошел и город Снежное Донецкой народной республики. Специалисты Самарской области оказывали помощь жителям города-побратима в оформлении заявки.

Сейчас в регионе нет ни одного муниципального образования, где не реализовывались бы программы благоустройства. За счет этого в том числе улучшается качество жизни людей. «Свою эффективность доказал региональный проект «Содействие», который предусматривает софинансирование из бюджета проектов или решений, принятых на сходах граждан. За 2017 – 2022 годы областной бюджет инвестировал в общественные инициативы около 1,1 миллиарда рублей, реализовано 1060 проектов», - ранее отмечал Глава региона Дмитрий Азаров в Послании.

Губернатор выразил уверенность в качественном исполнении проектов благоустройства на территории региона и пригласил жителей, которые в том числе инициировали эти проекты, для общественного контроля. «Сейчас и есть где работать, и есть где отдохнуть, и качественное образование получить, и в комфортных условиях жить и творить - обустраивать родную землю сообща», - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Автор фото: Андрей Савельев.