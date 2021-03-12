3,2 млрд. рублей из федерального бюджета выделят губернии на реконструкцию и строительство мостов и путепроводов

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Актуальные вопросы приведения в нормативное состояние и строительства искусственных сооружений на дорогах регионального и местного значения обсудили в ходе научно-практической конференции, прошедшей в рамках форума «Дорожное строительство в России: мосты и искусственные сооружения».

В ходе дискуссии было отмечено, что искусственные сооружения являются жизненно важной частью не только местной, но и межрегиональной транспортной инфраструктуры. Последствия их разрушений или временное ограничение движения вызывают существенные потери для экономики и значительные неудобства для населения.

Масштабные работы пройдут в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

До 2024 года регионам из федерального бюджета направят более 200 млрд руб. в целях приведения в нормативное состояние 100 тыс. пог. м мостов и еще порядка 90 млрд руб. — для строительства 121 путепровода.

В период с 2022 до 2024 Самаркой области предстоит привести в нормативное состояние 1816,5 п.м. искусственных сооружений. На эти цели из федерального бюджета планируется выделить 3,2 млрд. рублей.