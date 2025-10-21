28 новых саженцев елей высадили на Аллее дружбы народов в Самаре

99

Вместе с активными жителями, представителями национально-культурных центров и предпринимателями города в высадке приняли участие глава города Самара Иван Носков, глава Куйбышевского района Георгий Выводцев и депутат городской Думы Ирина Шведова.

«Посадить дерево – это полдела, самое главное – дальнейший уход. Ухаживать за молодыми деревьями вдоль улицы Осетинской будут муниципальные службы, но дополнительные обязательства взяли на себя и жители микрорайона, и предприниматели, у которых торговые точки расположены поблизости, – отметил глава города Самара Иван Носков. – До конца осени высадим еще 5 тысяч саженцев, а со следующего года начинаем активно озеленять Самару. Процесс обновления зеленых насаждений неизбежен, и необходимость в нем давно назрела в городе».

Участвовать в уходе за саженцами будут местные предприниматели – представители торговых точек, расположенных вдоль улицы Осетинской.