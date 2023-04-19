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20% самарцев считают, что субботники не нужны

19 апреля 2023 09:25
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20% самарцев считают, что субботники не нужны

Исследовательский центр Зарплаты.ру опросил 1876 респондентов из всех регионов России, в том числе в Самарской области, на тему субботников и выяснил, что работодатели заставляют в обязательном порядке участвовать в весенней уборке 38% респондентов. 

Одобряют субботники 70% самарцев, они же говорят, что все люди должны в них участвовать. С ними в корне не согласны 20% респондентов, которые считают, что убираться должны коммунальщики; 10% считают, что решение ходить или не ходить на субботник каждый принимает сам и участвовать нужно исключительно по личному желанию. 

Никогда не принимают участие в весенней уборке 13% респондентов. 54% делают это время от времени, 33% всегда участвуют в субботниках. Эти две группы респондентов называют следующие причины, которые мотивируют их к участию: 

  • желание внести свой посильный вклад в благоустройство территории, где работает или живет респондент — 45%;

  • желание жить в чистом городе — 29%;

  • ничего не мотивирует, участвовать в субботнике заставляет организация, где работает респондент — 19%;

  • нравится поддерживать хорошую традицию — 16%. 

 

Работодатель ежегодно требует обязательного участия у 38% респондентов, 35% работодатель приглашает убираться, но добровольно, а у 27% на работе нет такой практики и их никогда не зовут. 

Субботник — отличный тимбилдинг, совместная уборка сплачивает коллектив и делает отношения между коллегами более теплыми — считают 78%, с ними не согласны 22%. 

Также исследователи Зарплаты.ру спросили самарцев, представителям какой профессиональной сферы обязательно нужно выходить на субботники: 34% респондентов считают, что сфера не важна, убираться должны все. Кроме того, больше всех голосов получили госслужащие (22%), работники образования (14%), рабочие (10%), промышленники (7%), работники общепита (4%).

Теги: Опрос

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