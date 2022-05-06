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20 городских общественных территорий претендуют на обновление в 2023 году. Какой парк или сквер благоустроят уже в следующем году решаешь ты!



Ознакомиться с территориями, участвующими в голосовании, их дизайн-проектами, а также отдать свой голос можно на сайте 63.gorodsreda.ru. Голосование продлится до 30 мая. Принять участие в нем может любой желающий старше 14 лет.



Благодаря активности горожан только в 2021 году в Самарской области благоустроили 318 дворов и 163 общественных пространства. Вспомним некоторые из них.



Не оставайся в стороне - голосуй!

