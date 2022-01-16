16 января в Самаре объявляется «воскресник»

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В связи со снегопадами все службы благоустройства продолжают работу в усиленном режиме. За прошедшие сутки вывезено на полигоны более 5 тыс.тонн снега. В дневную смену на уборке улиц города было задействовано 407 ед.техники и 3046 уборщиков.

Вместе с тем, от жителей города поступают нарекания по уборке внутридворовых территорий. Поэтому Администрацией Самары решено организовать «воскресник» с участием управляющих организаций, муниципальных предприятий.

"Основная проблематика по расчистке снега сейчас сосредоточена во дворах и на внутриквартальных дорогах. Поэтому 16 января с 10.00 мы объявляем "воскресник" для районных администраций, УК, ТСЖ, МБУ. Важно максимально устранить последствия снегопада и подготовиться к понедельнику, когда всем необходимо будет ехать на работу, в детсады и школы. Приглашаем жителей присоединиться к этой работе в своих дворах!», - отметил Владимир Василенко. Главы районов лично будут координировать работу на вверенных им территориях.