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16 июня начинаются работы по расширению разворотного кольца на пересечении Московского шоссе и улицы Революционной

16 июня 2021 16:08
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Движение транспорта на разворот по кольцу будет закрыто с 22.00 до окончания ремонтных работ.

Сегодня, 16 июня, начнутся работы по расширению разворотного кольца на пересечении Московского шоссе и улицы Революционной. В связи с этим, движение транспортных средств на разворот по кольцу будет закрыто с 22.00 до окончания ремонтных работ.

Ремонт проезжей части на Московском шоссе, от улицы Мичурина до проспекта Кирова, стартовал 1-го апреля текущего года.

На средства национального проекта «Безопасные качественные дороги» обновляют дорожное покрытие магистрали на участке от улицы Мичурина до проспекта Кирова протяжённостью около 8 км.

Также, по проекту, уже  выполнены работы по переносу опор освещения и устройству переходно-скоростной полосы в районе пересечения с проспектом Масленникова, переустройству ливневой канализации в районе пересечения с улицей Авроры, восстановлению дорожного покрытия на трамвайных путях на пересечении Московского шоссе с ул. Врубеля и ул. Ново-Вокзальной.

Работы по расширению разворотного кольца на улице Революционной планируется завершить до конца июня, текущего года.

 

Теги: разворотное кольцо расширение

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