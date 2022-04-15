27

Завтра, 16 апреля, в Самаре пройдет Муниципальный субботник в рамках традиционного месячника по благоустройству.



Помимо представителей коммунальных служб и служб благоустройства города, общественных организаций, муниципальных и государственных служащих, волонтеров в генеральной уборке общественных пространств и дворовых территорий смогут принять участие и неравнодушные горожане.



Граждане, желающие присоединиться к наведению чистоты и порядка во дворах, могут получить необходимый инвентарь.



Если вы не знаете, какая управляющая организация обслуживает ваш дом, можете воспользоваться удобным сервисом:

https://dom.gosuslugi.ru/#!/houses