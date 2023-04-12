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15 апреля на федеральной платформе «Городская среда» традиционно стартует Всероссийское голосование по благоустройству

12 апреля 2023 12:37
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15 апреля на федеральной платформе «Городская среда» традиционно стартует Всероссийское голосование по благоустройству

15 апреля на федеральной платформе «Городская среда» традиционно стартует Всероссийское голосование за общественные территории, которые будут благоустроены в 2024 году по нацпроекту «Жилье и городская среда», инициированного Президентом России. 

Всероссийское голосование по выбору объектов благоустройства пройдет с 15 апреля по 31 мая 2023 года. В  голосовании примут участие 20 территорий по всей Самаре, а также общественные пространства из Тольятти, Октябрьска, Новокуйбышевска, Жигулевска, Похвистнево, Сызрани, Чапаевско, Отрадного, Кинеля и м.р. Безенчукский.

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