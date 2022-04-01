1 апреля в Самаре традиционно стартует месячник по благоустройству

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В рамках месячника запланированы работы по благоустройству, озеленению и улучшению внешнего облика города. Все работы будут планироваться исходя из погодных условий и календарного плана по видам работ: ворошение снега, сбор мусора, оформление газонов и высадка цветов, покраска малых архитектурных форм, дорожных ограждений, мойка остановочных павильонов и других объектов.

В этом году запланировано проведение четырех средников: 6, 15, 20, 27 апреля и трех субботников: 9 апреля - Гагаринский,16 апреля - муниципальный, 23 апреля – общегородской.

В рамках подготовки ко Дню Победы и Всероссийской Студенческой весне в период с 20 апреля по 9 мая запланирована высадка 11062,29 квадратных метров цветников.

Принять участие в наведении порядка смогут и горожане. Как и прежде, участники субботников будут обеспечены необходимым инвентарем.