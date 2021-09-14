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Ярмарка «Самарский продукт» будет проходить каждые выходные в разных ТЦ города
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Ярмарка «Самарский продукт» будет проходить каждые выходные в разных ТЦ города

14 сентября 2021 16:06
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Задачу всесторонне поддерживать местных товаропроизводителей поставил Дмитрий Азаров.

С 10 по 12 сентября 2021 года в Самаре состоялась очередная ярмарка ремесленной продукции «Самарский продукт». Свою продукцию на ярмарке в ТЦ «Мега» представили самарские самозанятые и предприниматели, специализирующиеся на изготовлении декоративных сувениров, украшений из стекла и камня, мыла ручной работы, вязаных вещей.

Задачу всесторонне поддерживать местных товаропроизводителей поставил Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Глава региона подчеркивает, что необходимо создавать условия, чтобы местная самарская продукция была доступной для покупателей и как можно шире представлена на прилавках магазинов губернии.

Как отметил руководитель департамента торговли и развития потребительского рынка министерства промышленности и торговли Самарской области Алексей Софронов, на ремесленной ярмарке посетители могли познакомиться с уникальными изделиями самарских ремесленников, отмеченными региональной символикой «Самарский продукт». Бренд и символика «Самарский продукт» помогает местным производителям продвигать свой товар, делать его более узнаваемым, выделяться на прилавках среди продукции компаний из других регионов, завоевывать доверие потребителей.

Напомним, что с начала 2020 года сертификат на право использования символики «Самарский продукт» могут получить и самозанятые. Получить разрешение на присвоение региональной символики могут организации, индивидуальные предприниматели, самозанятые, осуществляющие производство товаров на территории губернии. 

Одной из участниц ярмарки стала Екатерина Гаврычева, которая представила вязаные изделия ручной работы. Екатерина – координатор клуба «28 петель» в Самаре. Члены клуба вяжут одежду из натуральной шерсти для недоношенных детей. «Участие в ремесленной ярмарке это возможность найти новых клиентов и единомышленников для обмена опытом. Это помогает развитию моего дела и воплощению творческих идей», – поделилась Екатерина Гаврычева.

Ярмарка «Самарский продукт» будет проходить каждые выходные в разных торговых центрах города. Подробную информацию можно узнать на сайте.

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

 

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