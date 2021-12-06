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Виктор Кудряшов провел совещание по новым мерам поддержки предпринимателей

6 декабря 2021 17:04
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Участники совещания решили существенно расширить круг предприятий, которые могут воспользоваться льготой по снижению налоговых ставок.

2 декабря  2021 года первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел совещание по новым мерам поддержки предпринимателей в период действия ограничений, связанных с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции. 

В совещании приняли участие представители региональных министерств в сферах экономики и инвестиций, управления финансами, имущественных отношений, промышленности и торговли, культуры и спорта, а также представители общественных объединений по защите прав предпринимателей. 

Накануне  Дмитрий Азаров встречался с бизнес-сообществом региона для обсуждения и выработки дополнительных мер поддержки наиболее пострадавших в период пандемии отраслей экономики. Напомним, в губернии с 25 октября по 7 ноября действовал режим нерабочих дней, при этом он был введен на неделю раньше, чем в целом по стране.

В наибольшей степени негативное влияние временных ограничений сказалось на деятельности объектов физкультуры и спорта, гостиниц, организаций сферы общественного питания, торговли и услуг. От представителей этих отраслей поступили ряд предложений по дополнительным мерам поддержки. Они были отработаны в профильных министерствах и представлены на утверждение председателю областного Правительства. 

По итогам совещания под председательством Виктора Кудряшова было принято решение снизить в два раза ставку налога на имущество для торговых центров, если они предоставят для арендаторов, которые относятся к пострадавшим отраслям, скидку не менее чем 50% от арендной платы за четвертый квартал. Это позволит поддержать в это сложное время сферу непродовольственной торговли, в которой работают более 10 тысяч предпринимателей. 

«Величина налога на имущество, которую мы получаем от торговых центров за квартал, составляет 500 миллионов рублей. Соответственно, снижение ставки в два раза – это потери регионального бюджета в 250 миллионов. Эти средства будет фактически направлены на поддержку предпринимателей», - подчеркнул председатель областного Правительства.  

Кроме того, участники совещания решили существенно расширить круг предприятий, которые могут воспользоваться льготой по снижению налоговых ставок по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, для отдельных категорий налогоплательщиков в три раза. Ранее действие закона распространялось на предпринимателей,  у которых снижение выручки за 9 месяцев этого года относительно аналогичного периода прошлого года составило 20% и более. 

Под эту льготу попадут предприятия, общий объем выручки которых не превысил 75 млн рублей – раньше это было 50 млн рублей. 

Если Самарская губернская дума уже в декабре одобрит решение Правительства, льготой  по УСН  смогут воспользоваться предприятия из пострадавших отраслей, включая торговлю непродовольственными товарами, при  падении выручки на 5% и ее объеме до 75 млн рублей. Для вновь созданных предприятий с 2020 года, которые не попали под действие уже имеющегося снижения УСН, также будет применено снижение ставки УСН в три раза. Снижение стоимости патента получат предприниматели по некоторым ОКВЭД непродовольственной торговли. Сумма снижения  будет эквивалентна 1 МРОТ (порядка 12 700 рублей), так как торговля непродовольственными товарами просела не меньше чем пострадавшие отрасли экономики, утвержденные на федеральном уровне. 

Особое внимание на совещании уделили фитнес-индустрии и объектам физкультуры и спорта. В регионе работают 107 фитнес-клубов. Представители отрасли на встрече с Губернатором говорили о возможности  частичной  компенсации затрат на оплату услуг ЖКХ.

 «В настоящее время проходит согласование проект постановления, которым предусматривается антикризисная поддержка физкультурно-оздоровительных организаций в виде возмещения 50% затрат на коммунальные услуги (холодное, горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, отопление) за октябрь 2021 года», - доложила заместитель министра спорта Лидия Рогожинская. Действовать эта мера поддержки будет независимо от площади спортивных объектов.

 

Теги: Акценты

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