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Первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел рабочую встречу с уполномоченным по защите прав предпринимателей Эдуардом Харченко. О том, с какими вопросами приходили коммерсанты и как решались их проблемы, уполномоченный доложил в рамках рабочей встречи. В обсуждении также принял участие министр экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов.

В 2022 году самарские предприниматели обращались к бизнес-омбудсмену Эдуарду Харченко более 500 раз. В адрес уполномоченного поступило 377 устных и письменных обращений от предпринимателей. Кроме того, более 150 звонков сделано на горячую линию аппарата защитника прав предпринимателей.

В течение года оказывалось содействие в решении таких вопросов, как получение оплаты за выполненные государственные и муниципальные контракты, замена штрафов на предупреждения; оказывалось содействие в возобновлении работы после административного приостановления деятельности. Предпринимателям оказывалась поддержка в рамках судебных разбирательств, помощь в получении мер государственной и муниципальной поддержки.

Отдельный блок работы — уменьшение административного давления на бизнес. За прошедшие пять лет регион более чем на 47 пунктов улучшил свои позиции в национальном рейтинге Индекса административного давления. По итогам 2021 года губерния находится на 22 месте среди субъектов РФ. Есть планы войти в топ-10 по итогам 2022 года.

Харченко доложил, что в 2022 году работа по поступившим жалобам и обращениям завершена на 92%.

Уполномоченный по правам предпринимателей Самарской области также проинформировал Виктора Кудряшова о том, что достигнута договоренность о проведении регулярных приемов представителей бизнеса совместно с руководителем УФНС России по региону Кириллом Князевым.

Виктор Кудряшов отметил, что Правительство Самарской области готово оказывать дальнейшее содействие в решении проблем, с которыми сталкиваются предприниматели. Первый вице-губернатор указал на необходимость уделять особое внимание системным вопросам, с которыми сталкивается бизнес. По его словам, все замечания и предложения от Уполномоченного по защите прав предпринимателей, которые будут способствовать совершенствованию условий ведения бизнеса, не останутся без внимания.

Фото: пресс-служба правительства СО