В технопарке «Жигулевская долина» состоялся расширенный Бизнес-завтрак 

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27 июля технопарк стал эпицентром внимания для представителей малого и среднего бизнеса. Успешные кейсы, новые знакомства, яркие презентации, выступления авторитетных экспертов в области предпринимательства – все это вместил в себя расширенный бизнес-завтрак, организованный Межрегиональным Профсоюзом предпринимателей.

В масштабном мероприятии приняли участие представители бизнеса из Тольятти, Самары, Сызрани, Ульяновска, Казани и Москвы. Многие участники подключались к онлайн-трансляции Завтрака, чтобы задать свои вопросы спикерам.

Модератором события выступил известный в регионе бизнес-тренер, вдохновитель и руководитель агентства "Божко и Партнеры", Евгений Божко.

Предприниматели – люди перемен. Они видят возможности там, где не видят другие. Они хотят не только брать, но и отдавать. Именно они определяют дальнейший вектор развития своего города, региона, страны, чтобы строить бизнес в новых качественных условиях. Межрегиональный профсоюз предпринимателей объединяет владельцев бизнеса новой формации - социально ответственных, активных, амбициозных, заинтересованных в быстром развитии своего бизнеса, которые не боятся рисковать и делают ставку на результат.

Александр Лунис, губернатор-Элект Всероссийского пилотного Ротари Округа 2223 в Rotary International, вручил членские билеты новым участникам Межрегионального профсоюза предпринимателей. Затем стартовала череда ярких выступлений-презентаций бизнеса от руководителей комитетов Профсоюза, а также емкие доклады по мерам поддержки, грантам, налоговым льготам и инвестициям.

Также на встрече была представлена ярмарка продукции, производимой членами Профсоюза – эко-продукты, антисептики, органическая косметика и многое другое.

В завершение Расширенного Бизнес-завтрака состоялись круглые столы с экспертами по важным вопросам поддержки предпринимателей, где разбирались актуальные вопросы защиты прав предпринимателей, возможность экспорта в соседние регионы. Также работал стол запросов, где Председатель МПП лично ответил и принял во внимание все обращения представителей бизнес-сообщества.

Фото: пресс-служба технопарка