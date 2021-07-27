В технопарке «Жигулевская долина» состоялся расширенный Бизнес-завтрак 

Я нашел ошибку
Главные новости:
Ко дню рождения главного героя романов Джоан Роулинг Гарри Поттера.
Самарская областная детская библиотека проведет квест «Тайна библиотеки Хогвардса»
Для того, чтобы стать резервистом надо обратиться в военный комиссариат по месту жительства и подать заявление о приеме на службу в резерве.
«БАРС» начинает действовать: в Самарской области сразу подключились к данному проекту
Переговоры Турции c Украиной о поставках оружия не должны влиять на отношения с Россией, заявил профессор турецкого университета Малтепе Хасан Унал.
России посоветовали смириться с поставками Турцией оружия на Украину
Таким образом, в копилке сборной ОКР шесть золотых медалей.
Россиянки выиграли командные соревнования на ОИ впервые в истории России
Их лидеры и представители подписали соответствующее соглашение в Центризбиркоме.
Инициативу «Единой России» о безопасных выборах поддержали пять политических партий
Согласно технической документации будет построено в общей сложности 11,32 км водовода с разводящими сетями и 94 колодца.
В новом микрорайоне Нефтегорска идут работы по строительству водовода
Объявлен желтый уровень опасности.
В Самарской области ожидается гроза с порывистым ветром
«Юбиляра» поздравили представители Куйбышевской железной дороги, АО «Самарская ППК» и вручили ему памятный подарок. 
Скоростной поезд «Ласточка» между Самарой и Тольятти перевез 100-тысячного пассажира
Наверх
Самара  +27 °C, Тольятти  +26 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.85
-0.25
EUR 86.99
-0.33
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Александр Солдатенков: Мы пытались переломить игру
Музей Алабина приглашает самарцев на пешеходную экскурсию
В детской областной библиотеке проведут программу «Путешествие к морским глубинам»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Электронные технологии

В технопарке «Жигулевская долина» состоялся расширенный Бизнес-завтрак 

27 июля 2021 14:43
186
Успешные кейсы, новые знакомства, яркие презентации, выступления авторитетных экспертов в области предпринимательства – все это вместил в себя расширенный бизнес-завтрак.

27 июля технопарк стал эпицентром внимания для представителей малого и среднего бизнеса. Успешные кейсы, новые знакомства, яркие презентации, выступления авторитетных экспертов в области предпринимательства – все это вместил в себя расширенный бизнес-завтрак, организованный Межрегиональным Профсоюзом предпринимателей.

В масштабном мероприятии приняли участие представители бизнеса из Тольятти, Самары, Сызрани, Ульяновска, Казани и Москвы. Многие участники подключались к онлайн-трансляции Завтрака, чтобы задать свои вопросы спикерам.

Модератором события выступил известный в регионе бизнес-тренер, вдохновитель и руководитель агентства "Божко и Партнеры", Евгений Божко.

Предприниматели – люди перемен. Они видят возможности там, где не видят другие. Они хотят не только брать, но и отдавать. Именно они определяют дальнейший вектор развития своего города, региона, страны, чтобы строить бизнес в новых качественных условиях. Межрегиональный профсоюз предпринимателей объединяет владельцев бизнеса новой формации - социально ответственных, активных, амбициозных, заинтересованных в быстром развитии своего бизнеса, которые не боятся рисковать и делают ставку на результат.

Александр Лунис, губернатор-Элект Всероссийского пилотного Ротари Округа 2223 в Rotary International, вручил членские билеты новым участникам Межрегионального профсоюза предпринимателей. Затем стартовала череда ярких выступлений-презентаций бизнеса от руководителей комитетов Профсоюза, а также емкие доклады по мерам поддержки, грантам, налоговым льготам и инвестициям.

Также на встрече была представлена ярмарка продукции, производимой членами Профсоюза – эко-продукты, антисептики, органическая косметика и многое другое.

В завершение Расширенного Бизнес-завтрака состоялись круглые столы с экспертами по важным вопросам поддержки предпринимателей, где разбирались актуальные вопросы защиты прав предпринимателей, возможность экспорта в соседние регионы. Также работал стол запросов, где Председатель МПП лично ответил и принял во внимание все обращения представителей бизнес-сообщества.

 

Фото:   пресс-служба технопарка 

 

Теги: «Жигулевская долина» Бизнес-завтрак 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Резидент технопарка «Жигулевская долина» принял участие в авиасалоне МАКС-2021
27 июля 2021, 10:38
Резидент технопарка «Жигулевская долина» принял участие в авиасалоне МАКС-2021
В составе делегации Самарского региона компания уже второй раз презентует свои разработки на выставке авиасалона. Экономика
335
Школа региональных операторов «Сколково» впервые состоялась в «Жигулевской долине»
16 июля 2021, 10:50
Школа региональных операторов «Сколково» впервые состоялась в «Жигулевской долине»
Экспертами Школы региональных операторов выступают топ-менеджеры, руководители направлений Фонда «Сколково» и дочерних организаций, а также проектные... Экономика
603
Иван Федотов отметил исключительную востребованность технопарка Жигулевская долина»
14 июля 2021, 09:30
Иван Федотов отметил исключительную востребованность технопарка «Жигулевская долина»
Технопарк с рабочим визитом посетило руководство Ассоциации инновационных регионов России. Экономика
579
В центре внимания
Еще 337 жителей Самарской области заболели коронавирусом
27 июля 2021  13:37
Еще 337 жителей Самарской области заболели коронавирусом
293
В Самарской области состоялся семинар о принципах бережливого производства в органах исполнительной власти
27 июля 2021  12:31
В Самарской области состоялся семинар о принципах бережливого производства в органах исполнительной власти
407
Новый госпиталь для лечения больных COVID-19 открылся в Самаре
26 июля 2021  13:27
Новый госпиталь для лечения больных COVID-19 открылся в Самаре
683
В первом полугодии в бюджет Самарского региона поступило 124, 868 миллиардов рублей
26 июля 2021  09:57
В первом полугодии в бюджет Самарского региона поступило 124, 868 миллиардов рублей
519
Этот праздник объединяет всех, кто посвятил свою жизнь службе нашей Родине на морских и океанских просторах.
25 июля 2021  15:38
Поздравление Дмитрия Азарова с Днем Военно-Морского Флота России 
941
Весь список