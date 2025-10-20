Я нашел ошибку
Сила первых: В Самаре создан новый спортивный альянс для молодежи
Редкая комета Lemmon приблизится к Земле 21 октября 2025
Загородный парк в Самаре передадут на баланс одного из министерств региона
Власти Самары прокомментировали ситуацию с залпами салютов
В Самарской области в честь Дня отца вручили знак общественного признания «Во славу отцовства»
в Самарской области выбрали победителя программы «Серебряный старт»
В Волжском районе горел дом на 100 кв. метрах
На одной из самарских канализационных станций сотрудники «РКС-Самара» вытащили полтонны мокрого мусора
В Самарской области выбрали победителя программы «Серебряный старт»

20 октября 2025 17:58
120
в Самарской области выбрали победителя программы «Серебряный старт»

В Самарской области определили победителя регионального этапа федеральной грантовой программы «Серебряный старт», направленной на развитие предпринимательского потенциала граждан старшего возраста.

Лучшим экспертное жюри признало проект 61-летней жительницы Самары Татьяны Ильиной. Женщина создает яркие и уникальные галстуки-бабочки.

«Столько ценных проектов, за которые я бы отдала свой голос. Не ожидала, что это буду я, очень счастлива! – делится эмоциями победительница проекта. – Это были продуктивные дни, я закрыла «белые пятна» своего бизнес-проекта, многие моменты были мне неизвестны и благодаря программе я получила недостающие знания. После 60 лет жизнь не заканчивается, вырастают крылья, начинаешь по-новому относиться к происходящему и ценить то, что имеешь».

Татьяна Ильина имеет медицинское образование и долгие годы проработала провизором. Любовь к творчеству и рукоделию у неё  с детства, и в полной мере проявилась после выхода на пенсию. Мастерица отмечает, что каждое изделие уникально, способно дополнить любой образ и стать средством самовыражения. По словам Татьяны, участие в проекте «Серебряный старт» дало толчок к развитию, впереди много идей по развитию своего маленького бизнеса, и много интересных коллабораций, в том числе с участниками проекта.

Участниками программы стали около 30 жителей региона «серебряного» возраста, они прошли 10-дневный образовательный интенсив по основам предпринимательства, цифровой грамотности, финансовой безопасности, прошли занятия по генерации идей, а также совершили бизнес-экскурсии, где познакомились с успешными предпринимателями региона.

До финала «Серебряного старта» дошли 17 человек, они «упаковали» свои бизнес-проекты и презентовали их экспертной комиссии. Предприимчивые пенсионеры представили много ярких проектов: креативные индустрии, проекты в сфере образования и даже в IT.

«Я занимаюсь проведением праздников, но необычных, а с элементами народного творчества. Это обряды, обычаи, мы также надеваем на торжества национальные костюмы, – рассказывает участница из Тольятти Светлана Балабашина. – Я считаю, что на пенсии жизнь только начинается и проект – тому доказательство! Я узнала много нового, была удивлена такому количеству проектов, это говорит о том, что пенсионеры – работоспособны и мы можем делать хорошие, полезные, социальные дела».

Программа реализуется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Региональный этап организуют минэкономразвития Самарской области и региональный центр «Мой бизнес».

«Люди старшего поколения обладают огромным запасом опыта и компетенций. Этот проект позволит раскрыть творческий и предпринимательский потенциал пожилых людей, создать условия для успешного старта собственного дела и внести вклад в экономическое развитие региона», – рассказала руководитель департамента развития предпринимательства минэкономразвития и инвестиций Самарской области Лариса Названова.

Победительница регионального этапа получит грант в размере 150 000 рублей на реализацию своей бизнес-идеи, а также возможность поучаствовать в федеральном финале, где поборется уже за 500 000 рублей.

Организатор: Минэкономразвития России. Оператор: Национальное агентство «Мой бизнес». Грантодатели: Благотворительный фонд Х5 «Выручаем», Фонд «Наше будущее», Ozon. Генеральный партнер: Авито Путешествия. Банк-партнер: Альфа-банк. Партнер: Фонд «Форар». Продуктовый партнер: бухгалтерия для бизнеса «Моё дело». Информационные партнеры: Объясняем.рф, «ФедералПресс», Добро.рф, Союз пенсионеров России, 7Дней.ru.

 

Фото: министерство экономического развития и инвестиций Самарской области

