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В Самарской области стартует бесплатный онлайн-курс «Профессия-предприниматель 2.0»

26 апреля 2023 17:25
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Молодые люди от 16 до 30 лет научатся быть предпринимателями.

Молодые люди от 16 до 30 лет научатся быть предпринимателями.

В Самарской области стартует бесплатный онлайн-курс «Профессия-предприниматель 2.0». Партнером проекта выступает региональный центр «Мой бизнес». В нем смогут принять участие молодые люди в возрасте от 16 до 30 лет, как действующие предприниматели и самозанятые, так и те, которые еще только думает о собственном бизнесе, но не решается начать.

В рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» в регионе создаются все необходимые условия для успешного старта молодых предпринимателей. Такие задачи ставит перед областным Правительством Губернатор Дмитрий Азаров. Каждый начинающий предприниматель может обратиться в центр «Мой бизнес» и получить актуальные для своего проекта инструменты поддержки.

Онлайн-курс «Профессия-предприниматель 2.0» включает в себя 10 занятий с опытными бизнес-экспертами, которые помогут разобраться в ключевых вопросах бизнеса: найти или доработать бизнес-идею, построить план реализации, который поможет бизнесу «взлететь». Для быстрого взаимодействия и общения с наставниками будет действовать чат: здесь можно тестировать свои идеи, получать креативные пути решения задач, знакомиться с другими участниками и создавать команды.

Каждый упакованный бизнес-проект получит поддержку на этапе старта и развития: наставничество от опытных предпринимателей и рекламно-информационное сопровождение – самые успешные идеи получат рекламную кампанию и выходы на широкую аудиторию.

Проект «Профессия «Предприниматель» 2.0 реализует Молодежное информационное агентство Самарской области при поддержке Фонда президентских грантов.

Для участия в программе «Профессия «Предприниматель» необходимо зарегистрироваться по ссылке.

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

Теги: Самара

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