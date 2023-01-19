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В Самарской области стартовал конкурс на получение господдержки «Семейная ферма» и «Агропрогресс»

19 января 2023 11:57
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В Самарской области стартовал конкурс на получение господдержки «Семейная ферма» и «Агропрогресс»

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области объявило о начале проведения конкурсного отбора заявителей на предоставление грантов «Семейная ферма» и «Агропрогресс».

Грантовая поддержка малых форм хозяйствования осуществляется в рамках госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Самарской области». Их развитию особое внимание уделяет Глава Самарской области Дмитрий Азаров, который всегда отмечает растущий вклад малых хозяйств и предприятий в продовольственную безопасность региона. 

По условиям стартовавшего конкурса семейная ферма вправе претендовать на получение гранта в размере до 30 млн. рублей. Новая мера поддержки «Агропрогресс» впервые была реализована в прошлом году. Поддержка рассчитана исключительно на сельхозтоваропроизводителей – общества и товарищества.

Гранты могут быть направлены на приобретение зданий и сооружений, сельскохозяйственной техники, оборудования и животных. В 2022 году в Самарской области гранты на развитие семейных ферм и «Агропрогресс» получили 8 хозяйств и 3 предприятия. Их господдержка из средств областного и федерального бюджетов составила более 168 млн рублей.

 «Господдержка помогает нам выпускать продукцию более высокого качества, подготовленную для использования: протравленные, фасованные и сертифицированные семена. Грант покрывает много затрат и при реализации на предприятии параллельно других проектов становится неплохим подспорьем», - говорит Виктор Ермолаев, директор ООО «Возрождение 98».

В текущем году на поддержку семейных ферм предусмотрено более 131 млн рублей, на предоставление грантов «Агропрогресс» -  23 млн рублей.

Заявки на участие в отборе принимаются до 28 февраля 2023 года по адресу: 443100, Самарская область, г. Самара, ул. Невская, д.1, е-mail: mcx@samregion.ru, телефон: (846) 214-59-43, (846) 214-78-76, каб. 113.

Подробнее с критериями, условиями участия и перечнем документов заявки можно ознакомиться в разделах «Документы» и «Грантовая поддержка» по адресу: mcx.samregion.ru.

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