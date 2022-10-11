В Самарской области растет число занятых в сфере малого и среднего бизнеса

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За последние 5 лет в регионе отмечается позитивная динамика числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства. Сегодня это самая массовая сфера по количеству занятых – в ней насчитывается около 40% от общего числа работающих жителей Самарской области.

За 2018-2022 годы численность занятых в сфере МСП увеличилась на 38,3%. Если в 2018-м этот показатель был на уровне 449,6 тысяч человек, то в 2022 году в малом и среднем бизнесе работает уже 622 тысячи человек.

Растет и количество самих субъектов малого и среднего бизнеса. По состоянию на 1 сентября в регионе работает 126,4 тысячи предприятий, что на 1,1 % больше аналогичного периода прошлого года. Ежегодно предпринимательскую деятельность, в среднем, регистрируют более 13 тыс. субъектов МСП.

Оборот малых и средних предприятий по итогам первого полугодия 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года вырос на 12,9% и составил 431,35 млрд. рублей.

Росту количества субъектов МСП и числа занятых способствует системная работа областного Правительства во главе с Губернатором Дмитрием Азаровым по формированию комфортного делового и инвестиционного климата в регионе. В Самарской области снижаются административные барьеры для бизнеса, постоянно обновляются инструменты поддержки предпринимательства, и бизнес-сообщество в партнерстве с властью активно участвует в этой работе.

«По уровню развития сферы предпринимательства Самарская область входит в десятку лучших регионов России и занимает второе место в ПФО. Мы находимся в постоянном диалоге с бизнесом, регулярно проводим встречи, на которых обсуждаем острые и проблемные вопросы, предложения предпринимателей о мерах поддержки и изменениях, которые необходимы на законодательном уровне, – рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. – Для удобства предпринимателей мы развиваем региональную сеть центров «Мой бизнес», где предпринимателю помогут подобрать наиболее оптимальную услугу или комплекс услуг в зависимости от стадии развития бизнеса. На сегодня уже 12 тысяч предпринимателей получили услуги в центрах «Мой бизнес», - пояснил министр.

По словам основателя швейной фабрики «Профи Дресс» Русланы Сукаевой, таких условий для развития бизнеса, какие созданы в регионе за последние годы, не было никогда раньше. Сегодня на предприятии создано более 200 рабочих мест. Компания стабильно развивается и строит планы по освоению новых направлений работы.

«Сегодня мы рассматриваем вариант приобретения собственного здания для фабрики, используя финансовую поддержку – льготный займ для промышленных предприятий с низкой процентной ставкой. Мы благодарны за все меры, в том числе – кадровую поддержку, которую нам предоставляет региональная служба занятости, – подчеркнула основатель швейной фабрики. – Я сама являюсь наставником молодых предпринимателей в программе поддержки от регионального минэкономразвития и центра «Мой бизнес», и мои подопечные также пользуются большим количеством возможностей, созданных для начинающих предпринимателей. Когда 11 лет назад я открывала свое дело, таких инструментов просто не было. На мой взгляд, сегодня в Самарской области созданы отличные условия для роста и развития предпринимателей», – отметила Руслана Сукаева.

Как сообщает Минэкономразвития РФ, в целом по стране численность занятых в малом и среднем бизнесе, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, в августе впервые достигла 28 млн человек. С начала года этот показатель увеличился на 2,5 млн работников. Эти данные подсчитала аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.