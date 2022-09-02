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В Самарской области отменили более 4,5 тысяч проверок малого бизнеса

2 сентября 2022 10:35
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В Самарской области отменили более 4,5 тысяч проверок малого бизнеса

С начала года в Самарской области по всем направлениям контрольно-надзорной деятельности отменили более 4,5 тысяч проверок из 5,6 тысяч запланированных. Напомним, что до конца 2022 года в России действует мораторий на проверки предпринимательской деятельности. Контрольно-надзорные органы (КНО) могут приходить только с профилактическими целями, не имея права применять какие-либо меры наказания - лишь выносить предостережения. 

Сегодня в Самарской области работают более 130 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. В этой сфере занято 618 тысяч человек, т.е. каждый четвертый трудящийся житель региона. Системная работа управленческой команды Самарской области во главе с Губернатором Дмитрием Азаровым направлена на сокращение барьеров для предпринимателей и создание условий для их роста и развития. 

Компания «Артикул» с 2008 года занимается производством рекламной продукции в Самаре. Основной вид деятельности – это наружная реклама и широкоформатная печать. Семейное предприятие Павла и Марины Савельевых стабильно развивается, в числе их клиентов значатся крупные федеральные компании, торговые сети. Штат сотрудников «Артикула» насчитывает 30 человек. 

Как отметил директор компании Павел Савельев, даже в нестабильной экономической ситуации предприятие продолжает уверенно работать. «Конечно, некоторая волатильность мешает долгосрочному планированию, но в целом, сегодня нет серьезных затруднений для нашей деятельности. Сейчас происходит перераспределение рынка, игроков, клиентов, и для рекламных компаний это означает увеличение объемов производства, - рассказал Павел Савельев. 

По мнению руководителя компании, мораторий на проверки существенно помогает бизнесу экономить силы и время, направляя их на развитие предприятия, а не взаимодействие с контролирующими органами. 

«Мы являемся ответственной компанией, серьезно относимся к финансовой деятельности и уверенно проходим все плановые проверки. Но в нынешних нестабильных условиях введенный мораторий и отсутствие проверок – это очень удобно и своевременно, это возможность сконцентрироваться на работе, искать новых клиентов, выходить на новые рынки», - отметил Павел Савельев. 

Впервые мораторий введён не только для малого и среднего бизнеса, но и для крупных компаний, и не только по плановым, но и по внеплановым контрольно-надзорным мероприятиям. Плановые проверки допускаются только в отношении высокого и чрезвычайно высокого рисков. Это, например, деятельность детских образовательных организаций, предприятий общественного питания, родильных домов, водоснабжающих организаций, предприятий в сфере животноводства (свиноводства), а также производственных объектов II класса опасности. 

Вместо планового контрольно-надзорного мероприятия возможен профилактический визит, от которого контролируемое лицо не вправе отказаться. Также сокращен и перечень оснований для проведения внеплановых проверок. Важно, что внеплановый визит контролеров должен быть согласован с органами прокуратуры и может быть проведен в исключительных случаях. 

«Создание комфортных условий для работы малого и среднего бизнеса, снижение административных барьеров для предпринимателей – то, над чем мы работаем в ежедневном режиме, - сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - Мораторий на проверки и профилактические визиты контролирующих органов – одно из важнейших решений наших федеральных коллег в этом направлении. Такой подход позволяет давать предпринимателям рекомендации по устранению нарушений без наложений штрафов. В Самарской области уже отменили более 4,5 тысяч плановых проверок. Важно, что в настоящее время в регионе не зафиксировано ни одной жалобы в рамках досудебного обжалования по региональным видам контроля». 

В случае нарушения вышеуказанного моратория контрольно-надзорными органами, предприниматель может подать жалобу в системе досудебного обжалования на портале «Госуслуги» или написать об этом
в Минэкономразвития России на электронную почту proverki.net@economy.gov.ru. Кроме того, каждый желающий может получить полную информацию о предстоящих проверках относительно определённых лиц на едином портале проверок proverki.gov.ru. В информационной системе можно получить сведения также и о проведённых (завершенных) проверках и их результатах.

С учетом опыта моратория на проверки, а также с целью снижения административной нагрузки на бизнес, Правительство РФ планирует и в 2023 году проводить проверки только на предприятиях, отнесенных к категориям высокого и чрезвычайно высокого рисков.

Теги: В центре внимания

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