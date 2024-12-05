В Самарской области определили обладателей Национальной премии «Бизнес-успех»

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В среду, 4 декабря 2024 года, на площадке регионального форума «Мой бизнес 63. Люди. Технологии. Решения» состоялся региональный этап Национальной премии «Бизнес-успех». В этом году на участие поступило более 200 заявок, из которых были отобраны 24 финалиста. Это предприниматели с проектами в сфере производства, сельского хозяйства, креативных индустрий и др. Региональный этап премии проводится областным минэкономразвития, в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

«Уже третий год подряд мы проводим региональный этап премии «Бизнес-Успех». За это время его участниками стали более 700 предпринимателей региона, - сказал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - Для нас это возможность отметить лучших представителей бизнес-сообщества, которые активно инвестируют в регион, вкладываются в свое развитие, в создание новых рабочих мест и используют для этого все существующие возможности. Поздравляю победителей и желаю им достойно представить Самарскую область на федеральном этапе премии!»

Все финалисты презентовали свои предприятия конкурсной комиссии, делились успехами и планами по дальнейшему развитию. В каждой номинации эксперты определили самые перспективные бизнес-проекты – теперь они представят регион на федеральном этапе премии.

«Ежегодно премия ищет и находит лучшие проекты, популяризирует их в Самарской области и на территории всей Российской Федерации. Предприниматели, которые победили и поедут на федеральный этап в Москву получат совершенно новые возможности: это и образовательная программа, и возможность пообщаться с коллегами из других регионов, и, может быть, даже создать совместный бизнес-проект», - отметила генеральный директор Премии «Бизнес-Успех» Юлия Вепринцева.

«Эмоции, конечно, зашкаливают, я еще, наверное, не до конца осознаю, но очень-очень радостно получить такую награду, признание публики и людей, которые уже отстроили свой бизнес или развивают нашу Самарскую область. Это очень ответственно. Сегодня у меня был девиз «Бойся, но делай», ведь именно там, куда ты боишься идти, есть рост, развитие, движение. Бойтесь, переживайте, волнуйтесь, но делайте. Потому что возможности открываются безграничные», - поделилась эмоциями Ольга Жмиевская, победительница в номинации «Премия для самозанятых».

«Мне очень приятно, что наш проект заметили, оценили по достоинству, - делится лауреат премии в номинации «Лучший молодежный проект», индивидуальный предприниматель Дмитрий Брижак. - Наша школа «Танцуй от сердца» существует уже 7 лет, мы помогаем родителям и детям улучшить их времяпровождение, их совместную творческую деятельность. У нас большие планы по развитию. К 2030 году планируем открыть 100 филиалов, есть над чем работать, а премия - как стимул двигаться только вперед».

Обладателями премии «Бизнес-Успех» в 2024 году стали:

- Лучший производственный проект — ООО «Тесвел» (Самара)

- Лучший молодежный проект — ИП Дмитрий Брижак (Самара)

- Лучший технологический проект — ООО «Иминера» (Самара)

- Премия для самозанятых — Ольга Жмиевская (Самара)

- Лучший женский проект — ООО «Ипотечный дом» (Сызрань)

- Лучший проект в сфере креативных индустрий — ИП Ирина Шарова (Самара)

- Семейный бизнес — ООО «Золотой хмель» (с. Старый Аманак)

- Лучший проект в сфере ЗОЖ — ООО «Арсенал Атлета» (Самара)

- Спецприз от оргкомитета премии — ООО «Волга Мама» (Сызрань)

- Народный предприниматель — ГКФХ Владимир Рузанов (с. Соковинка)

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области.