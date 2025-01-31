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В Самарской области обсудили проблемы и перспективы экспорта региональной продукции

31 января 2025 15:28
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Чтобы поддержать производителей при выходе на внешние рынки, действуют региональные и федеральные инструменты поддержки.

В здании Правительства Самарской области состоялось совещание, посвященное перспективам развития экспортной деятельности. Задачу содействовать производителям товаров и услуг в освоении внешнеэкономической деятельности и выходу на рынки дружественных стран поставил губернатор Вячеслав Федорищев. «Развитие экспорта в Самарской области – одна из приоритетных наших задач на ближайшие годы», - отмечал глава региона.

По поручению Вячеслава Федорищева совещание с экспортно ориентированными компаниями провел вице-губернатор Антон Емельяненко. Участие в нем также приняли руководители профильных министерств и региональных институтов развития.

При выстраивании международных связей особое внимание уделяется углублению взаимовыгодного сотрудничества со странами ЕАЭС, СНГ, БРИКС и ШОС, а также развитию взаимодействия с партнерами из дружественных стран Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки, отметил Антон Емельяненко, открывая совещание.

«Самарская область является одним из ведущих регионов страны, обладающим значительным экспортным потенциалом в таких сферах, как автомобилестроение, машиностроение, аэрокосмический комплекс, металлургия, сельское хозяйство и пищевая промышленность. Важнейшая задача развития внешнеэкономических связей - формирование эффективной и комплексной системы государственного стимулирования внешнеэкономической деятельности и поддержки экспортно-ориентированных предприятий, направленной на сближение с «дружественными» странами», - акцентировал вице-губернатор Емельяненко.

Об итогах внешнеэкономической деятельности в 2024 году рассказал на совещании врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. По данным Приволжского таможенного управления экспорт Самарской области за 9 месяцев 2024 года увеличился на 5,5%, пояснил глава минэкономразвития.

Чтобы поддержать производителей при выходе на внешние рынки, действуют региональные и федеральные инструменты поддержки.

«В регионе создан и успешно работает Центр поддержки экспорта, который в режиме одного окна оказывает бесплатную комплексную поддержку малым и средним предприятиям при выходе на иностранные рынки. За 6 лет работы региональный институт развития предоставил почти 5 тысяч услуг и помог предпринимателям заключить 469 экспортных контрактов на общую сумму 28,3 млрд рублей», - представил итоги Дмитрий Богданов.

Минэкономразвития региона ежегодно организует прямые и реверсные бизнес-миссии в партнерстве с дружественными странами, среди которых Узбекистан, КНР, Аргентинская Республика, Королевство Саудовская Аравия, Индия, Иран и др. Всего прошлом году состоялось 17 бизнес-миссий и 16 международных выставок, где производители Самарской области могли представить свою продукцию и договориться о поставках с потенциальными иностранными покупателями.

Меры поддержки доступны и крупным компаниям - их предоставляет Российский экспортный центр. Перечень этих программ включает в себя создание системы послепродажного обслуживания продукции в иностранных государствах, поддержку участия в зарубежных международных мероприятиях, сертификации продукции АПК на внешних рынках, транспортировки продукции промышленности гражданского назначения и др.

Своими проблемными вопросами, связанными с осуществлением внешнеторговой деятельности, поделились представители предприятий – экспортеров Самарской области. Они связаны, в частности, с санкционными барьерами, ограничениями в логистике, а также блокировании прямых платежей иностранными банками.
В завершении заседания участники отметили, что совместная работа бизнеса, Правительства региона и институтов развития позволит оперативно реагировать на изменения, принимать решения по снижению их негативного влияния на рост объемов экспорта.

Поддержка предпринимателей реализуется в соответствии с национальными проектами «Эффективная и конкурентная экономика» и «Экспорт».

 

Фото:   департамнт информационной политики СО

Теги: Самара

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