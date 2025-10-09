Я нашел ошибку
В Самарской области граждан старшего возраста обучат основам ведения бизнеса

9 октября 2025 10:34
79
В Самарской области началось обучение по федеральной грантовой программе «Серебряный старт». Её участниками стали более 30 жителей региона «серебряного» возраста.

Проект дает возможность старшему поколению монетизировать свой опыт и увлечения, получив все необходимые знания и стартовый капитал для запуска бизнеса. В регионе программа проводится областным минэкономразвития и региональным центром «Мой бизнес».

«На этапе приема заявок мы увидели большой интерес со стороны старшего поколения — на участие в программе поступило более 60 заявок. Мы надеемся, что образовательный курс и грантовая поддержка помогут нашим предприимчивым пенсионерам стартовать в бизнесе или развить уже существующий проект», — отметила руководитель департамента развития предпринимательства минэкономразвития Самарской области Лариса Названова.

«Серебряный старт» — это бесплатный образовательный курс, который реализуется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Программа стартовала в 25 пилотных регионах, включая Самарскую область. Очное обучение пройдет с 8 по 17 октября в центрах «Мой бизнес» Самары и Тольятти.

Программа построена таким образом, чтобы дать участникам все необходимые практические знания для запуска дела: от генерации идеи и правовых основ, до финансового планирования и маркетинга. В рамках обучения запланированы бизнес-экскурсии, где можно будет изнутри увидеть работу успешных компаний и пообщаться с действующими предпринимателями.

Участница проекта из Нефтегорского района Наталья Сукачева много лет преподавала историю и обществознание, но душа всегда лежала к творчеству. После выхода на пенсию всё время посвятила любимому хобби: делает изделия из бисера, витража, эпоксидной смолы.

«Мечтаю открыть творческую мастерскую. Как человек с педагогическим прошлым, хотела бы обучать детей и взрослых создавать уникальные, ручные изделия, — отмечает Наталья Сукачева. — Пришла на проект, чтобы как можно больше узнать: это и юридические вопросы, и финансовые, сегодня нужно идти в ногу со временем, и этим нюансам и новшествам тоже хочу здесь обучиться».

Предприниматель из Самары Евгений Капишников пришел на программу сразу с двумя проектами: он тренер и помогает пожилым людям сохранять физическую форму, а также занимается антикварными вещами.

«Всё это было на уровне хобби, потому что была основная работа, а сейчас, с выходом на пенсию, буду развивать свои проекты, хочу получать прибыль», — отмечает Евгений.

Итогом обучения станет защита бизнес-проектов перед экспертной комиссией, по результатам которой один победитель получит грант в размере 150 000 рублей на реализацию своей бизнес-идеи.

Победитель регионального этапа также получит шанс поучаствовать в федеральном финале, где три лучших проекта получат по 500 000 рублей.

«»Серебряный старт» становится стратегическим проектом, решающим сразу несколько государственных задач: вовлечение опытных специалистов в экономическую деятельность, создание новых рабочих мест. Для граждан старшего поколения это возможность превратить профессиональный опыт в успешный бизнес при полноценной государственной поддержке», — прокомментировала заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова.

Фото: министерство экономического развития и инвестиций Самарской области

