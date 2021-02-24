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В Самаре пройдет весенний маркет продукции самозанятых

24 февраля 2021 14:02
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В Самаре пройдет весенний маркет продукции самозанятых

В преддверии весеннего праздника плательщики налога на профессиональный доход примут участие в первом маркете 2021 года. Он пройдет на площадке галереи «Формограмма» (ул. Молодогвардейская, 80), 6 марта, с 11 до 20 часов. 

В Самарской области, благодаря реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", создаются все условия для комфортного ведения бизнеса и развития предпринимательства. 

«Усилия правительства региона, муниципальных властей должны быть направлены на то, чтобы человек, имеющий талант предпринимательства, имел возможность самореализоваться. А значит, и создавать новые рабочие места, создавать новые идеи, коммерческие продукты, технологии и внедрять их в жизнь», – подчеркивал ранее Глава региона Дмитрий Азаров. 

Весенний маркет станет для самозанятых отличной возможностью представить свою продукцию широкой аудитории и найти новых клиентов. Гости праздника смогут приобрести подарки и уникальные товары ручной работы. Организаторами события стали министерство экономического развития и инвестиций Самарской области и команда проекта «Мой Бизнес 63». Разработку мер поддержки самозанятых лично курирует министр Дмитрий Богданов. 

«В этом году мы продолжим активно поддерживать самозанятых граждан. И первый, весенний маркет продукции пользователей специального налогового режима станет неким стартом этой работы, - отметил глава областного минэкономразвития. – Кроме того, мы будем проводить для самозанятых образовательные программы, продолжим консультировать по вопросам регистрации и ведения деятельности, в скором времени представим обновленные комплексы услуг. Это позволяет нам «выводить из тени» и вовлекать в легальное предпринимательство все больше жителей региона, создающих изделия ручной работы, оказывающих услуги репетитора, няни, сдающих в аренду недвижимость и занятых во многих других сферах. Сегодня в Самарской области зарегистрировано уже более 45 тысяч самозанятых граждан», - рассказал о результатах работы Дмитрий Богданов. 

В маркете примут участие самозанятые, зарегистрированные в Самарской области, создающие сувениры, продукцию для красоты и здорового образа жизни, продукты питания со сроком хранения более 72 часов. Все они пройдут отбор конкурсной комиссии, в которую войдут представители регионального минэкономразвития и команды «Мой бизнес 63». Список участников будет опубликован 26 февраля на mybiz63.ru.

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В Самаре пройдет весенний маркет продукции самозанятых
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